Fachwörterbuch Rechtswissenschaften erscheint in Neuauflage

Aus- und Weiterbildung. Beim Erlernen der juristischen Fachsprache soll die neue Auflage des Fachwörterbuchs helfen. Verknüpft ist sie mit der hauseigenen Online-Wissensplattform, so Facultas.

Das „Fachwörterbuch Rechtswissenschaften“ ist in der 2. Auflage erschienen. Es soll bei einer der größten Herausforderungen für angehende Jurist:innen helfen – nämlich dem Erlernen der juristischen Fachsprache, so Fachverlag Facultas.

Juristische Begriffe, Definitionen und Abkürzungen werden in der Praxis meist vorausgesetzt, die genaue fachspezifische Bedeutung bleibe oft im Dunkeln. Das Fachwörterbuch Rechtswissenschaften soll die wichtigen Begriffe laut Verlag rasch zugänglich auf 336 Seiten beleuchten.

Die Inhalte

Eine wichtige Zielgruppe sind Studierende: Geboten werden demnach 3.013 Erklärungen und Definitionen, die in der Prüfungsliteratur verwendeten Begriffe, Querverbindungen und die Betrachtung von Abgrenzungsproblemen. Über die Online-Plattform von Facultas können User per Verweis von Stichwort zu Stichwort navigieren (per QR-Code). Gedacht ist die neue Auflage auch als Ergänzung zum Casebook Einführung in die Rechtswissenschaften.

Herausgeber Dr. Christian Piska ist Universitätsprofessor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien. Zahlreiche Fachautor:innen haben mitgewirkt.