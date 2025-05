Kanzlei Brauneis holt Linda Poppenwimmer als neue Partnerin

Wien. Brauneis Rechtsanwälte will im Wirtschaftsstrafrecht ausbauen: Linda Poppenwimmer (43) kommt als neue Partnerin an Bord.

Poppenwimmer ist ehemalige Richterin und Staatsanwältin und kenne daher die Strafjustiz aus allen Perspektiven – von der Strafverfolgung bis zur Verteidigung, so eine Aussendung ihrer Kanzlei Brauneis Rechtsanwälte.

Seit 2017 sei sie durchgehend in komplexen Wirtschaftsstrafverfahren tätig und verfüge über Erfahrung in allen Verfahrensstadien, von der Einbringung einer Sachverhaltsdarstellung bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens. Nun geht sie bei Brauneis Rechtsanwälte an Bord. Die Kanzlei hat damit 15 Partner:innen (davon 8 Equity Partner:innen) und insgesamt 50 Beschäftigte, heißt es auf Anfrage dazu.

Die Laufbahn

Die gebürtige Wienerin Linda Poppenwimmer stammt aus einer Anwaltsfamilie, entschied sich jedoch nach dem Studium für eine Karriere in der Justiz. Ihre berufliche Laufbahn führte sie zunächst in das Evidenzbüro (Wissenschaftlicher Dienst) des Obersten Gerichtshofs und das Landesgericht Krems, bevor sie als Staatsanwältin in Wien und später als Oberstaatsanwältin bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) tätig war, heißt es weiter.

Während ihrer Dienstzuteilung zur Generalprokuratur war sie mit der Bearbeitung von Rechtsmitteln in straf- und anwaltlichen Disziplinarsachen befasst. Ende 2021 wechselte sie als Konzipientin in eine Wiener Strafrechtskanzlei (Ainedter & Ainedter, Anm.d.Red.), wo sie von Jänner bis April 2025 als Substitutin tätig war. In der Öffentlichkeit bekannt wurde sie auch durch Aussagen im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss 2022.

Zu ihren Klienten gehören laut den Angaben das Unternehmerehepaar Katarina und Helmut Kaltenegger sowie die TGI AG (Sponsorin des Fußballvereins SK Austria Klagenfurt und des DTM-Rennsportteams GRT Grasser Racing Team / Lamborghini).

Die Aufgaben

Gemeinsam mit Partner Orlin Radinsky soll sie in ihrer neuen Kanzlei eine „schlagkräftige Doppelspitze“ im Bereich Wirtschaftsstrafrecht bilden, heißt es: Radinsky als Spezialist für die Betreuung von Großcausen im allgemeinen Wirtschaftsstrafrecht und im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sowie Compliance; Poppenwimmer für allgemeines Wirtschaftsstrafrecht, Finanzstrafrecht, Rechtsmittel in Strafsachen sowie interne Untersuchungen und Beratung bei Untersuchungsausschüssen.

Darüber hinaus ist Poppenwimmer Mitglied im Arbeitskreis Strafrecht des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (ÖRAK) und Fachautorin sowie -vortragende (u.a. ARS). An der Uni Wien hält sie gerade die Lehrveranstaltung „Im Namen der Republik – Verhandeln muss gelernt sein“ ab.

Die Statements

„Zurück zu den Wurzeln – und die Möglichkeit, genau das zu tun, was mir immer am Herzen lag: Menschen rechtlich fundiert zu beraten sowie gemeinsam mit kompetenten Partnern aus unterschiedlichen Fachgebieten umfassend zu betreuen. Bei Brauneis finde ich aber nicht nur ein fachliches Umfeld, das mich inspiriert, sondern auch die persönliche Freiheit, meinen Weg als Rechtsanwältin selbst zu bestimmen“, wird Poppenwimmer zitiert.

Orlin Radinsky: „Mit Linda Poppenwimmer gewinnen wir eine außergewöhnlich profilierte Kollegin, deren umfassende Erfahrung im Straf- und Wirtschaftsstrafrecht eine wertvolle Bereicherung für unsere Kanzlei darstellt. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihr den weiteren Ausbau unseres Fachbereichs aktiv zu gestalten.“