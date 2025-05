UBM platziert die erste grüne Hybridanleihe mit DLA Piper und Wolf Theiss

Immobilien & Finanzierung. DLA Piper hat die UBM Development AG bei der Platzierung ihrer ersten Grünen Hybridanleihe beraten. Zuvor gab es 2024 einen grünen Senior Bond.

DLA Piper hat die UBM Development AG bei der Platzierung ihrer ersten Grünen Hybridanleihe beraten. Nach der erste 93 Millionen Euro Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024, bei der die Emittentin ebenfalls von DLA Piper rechtlich begleitet wurde, konnte nun die Emission der ersten tief nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Millionen Euro abgeschlossen werden, so eine Aussendung.

Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Structuring Adviser, Bookrunner und Paying Agent der Transaktion sowie Dealer Manager des Rückkaufangebots. Die Bankenseite wurde von einem Wolf Theiss-Team um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic betreut.

Im Rahmen der Transaktion wurden 43,6 Prozent des bestehenden Hybridanleihevolumens von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht, womit das Hybridanleihevolumen insgesamt auf 121 Millionen Euro erhöht werden konnte, heißt es weiter. Der Kupon der Grünen Hybridanleihe wurde bei 10,0 Prozent festgelegt.

Die neuen Ziele

Immo-Developer UBM ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liege auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Man hat ein Platin-Rating von EcoVadis sowie Prime-Status bei ISS ESG, die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet.

Mit dem Emissionserlös sollen neue und bestehende Projekte finanziert werden, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die Grüne Hybridanleihe werde nach Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.

Die Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper in Österreich rund um Partner Christian Temmel und Rechtsanwalt und Counsel Christian Knauder-Sima rechtlich begleitet und umgesetzt.

„Engagement für nachhaltige Praktiken“

Christian Temmel, Partner und Leiter der Kapitalmarkt-Praxis bei DLA Piper in Österreich: „Die erstmalige Emission einer Grünen Hybridanleihe stellt einen bedeutenden Meilenstein für unsere Mandantin dar und unterstreicht ihr Engagement für nachhaltige Praktiken. Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe demonstriert die Führungsrolle von UBM in der Branche und stärkt ihre Position, nachhaltig innovativ zu sein, sich an den globalen Klimazielen auszurichten und die steigende Nachfrage nach umweltbewussten Produkten zu befriedigen.“