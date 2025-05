Bank Austria startet jetzt eigene Kreditkarten: Was mit card complete-Karten passiert

Bezahldienste. Die UniCredit Bank Austria startet jetzt das hauseigene Kreditkarten-Geschäft mit Issuing & Acquiring: Bisherige card complete-Karteninhaber sollen umsteigen.

Die UniCredit Bank Austria stärkt ihr Zahlungsverkehrsgeschäft und steigt in das Kreditkarten-Geschäft mit Issuing & Acquiring ein, so eine Aussendung: Damit wird konkret auch der Ausstieg aus der Kreditkartenfirma card complete umgesetzt. Die früheren card complete-Haupteigentümer UniCredit und Raiffeisen (RBI) hatten ihre Anteile an card complete wie berichtet zu Jahresanfang verkauft und geben nun eigene Kreditkarten aus.

Der Umstieg auf eine Kreditkarte der neuen Generation der Bank Austria sei „denkbar einfach“, heißt es: Kund:innen müssen demnach nur das Angebot der Bank Austria für die neue Kreditkarte annehmen, das sie entweder in der MobileBanking App, im Internet Banking 24You oder postalisch im Laufe des Jahres erhalten.

Was passiert mit card complete-Kreditkarten der Bank Austria

Wer als Bank Austria-Kunde derzeit eine Kreditkarte hat, die von card complete ausgegeben wurde, den erwartet laut der Bank folgender Vorgang:

Bei Bestellung einer Karte der neuen Generation der Bank Austria bleibt die bestehende Karte noch bis zur ersten Nutzung der neuen Karte gültig (bzw. läuft die alte Kreditkarte spätestens 60 Tage nach Versand der neuen Karte ab).

Die bisherigen Kreditkarten sind also bis zum Kartentausch oder andernfalls noch bis Ende 2025 gültig, so die UniCredit Bank Austria.

„Erste barrierefreie Kreditkarte“

Die Bank Austria-Kunden werden bereits seit März 2025 und noch bis Ende des Jahres in Tranchen über das neue Kartenangebot benachrichtigt. Die zum UniCredit-Konzern gehörende Bank Austria hat für ihr eigenes Kreditkarten-Angebot eine Mastercard-Partnerschaft abgeschlossen, die weltweite Akzeptanz an 120 Millionen Standorten und Bargeldabhebungen an 2,5 Millionen Geldautomaten bringe.

Die neuen Kreditkarten sind „Mastercard Touch Cards“, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden und über eine ertastbare Einkerbung zur leichteren Identifizierung verfügen: Man sei damit die erste Bank, die diese barrierefreien Karten in Österreich einführt. Die neuen Kreditkarten sowie alle Debitkarten des Hauses unterstützen Google Pay und Apple Pay, so die Bank Austria.

„Strategischer Meilenstein“

Die UniCredit hole mit dem Einstieg in das Issuing von Kreditkarten und das Acquiring von Bezahlterminals und E-Commerce-Lösungen bedeutende Geschäftsfelder in das eigene Haus, die sie bis dato durch Tochterunternehmen bzw. Dienstleister abgewickelt hat. Issuing bezieht sich auf die Bereitstellung der Kreditkarten für Kunden, während Unternehmen mit Acquiring die entsprechenden Zahlungs-Terminals und E-Commerce-Lösungen zur Verfügung gestellt werden.

Kartenzahlungen werden immer wichtiger: In Österreich erreichte die Anzahl der Kartentransaktionen (Debit- und Kreditkarten) im Jahr 2024 den Rekordwert von 1,9 Milliarden (plus 13 Prozent gegenüber Vorjahr). Seit 2015 hat sich die Anzahl der Kreditkartentransaktionen mehr als verdoppelt, heißt es. „Die weitere Stärkung unseres Zahlungsverkehrsgeschäfts ist für uns ein strategischer Meilenstein. Mit unseren Kreditkarten der neuen Generation und modernsten Lösungen für die Akzeptanz von Kartenzahlungen investieren wir massiv in ein neues Geschäftsfeld“, wird Ivan Vlaho, CEO der UniCredit Bank Austria, in der Aussendung zitiert. Man stelle den Kund:innen in Zukunft sowohl die Kartenausgabe als auch die Zahlungsabwicklung und sämtliche dazugehörige Bankdienstleistungen aus einer Hand zur Verfügung.

Ausbau beim Acquiring

Im Rahmen des Acquiring bietet die UniCredit Bank Austria in Zukunft Omnichannel-Lösungen – POS, E-Commerce und mobile Zahlungen wie SoftPOS (Kartenakzeptanz-Lösung direkt am Smartphone). Die Bank werde dabei die Bereitstellung von Terminals innerhalb von maximal 48 Stunden bieten, mit softPOS und eCommerce reichen ein paar Stunden aus, damit ein Unternehmen Kartenzahlungen akzeptieren kann, wird versprochen.