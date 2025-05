Westfield Donau Zentrum macht Marcel Tibo zum neuen Chef

Wien. Unibail-Rodamco-Westfield ernennt Marcel Tibo (32) zum Chef von Wiens größtem Shopping Center, dem Donau Zentrum.

Unibail-Rodamco-Westfield ist Eigentümer und Betreiber von Wiens größtem Shopping Center, dem Westfield Donau Zentrum. Nun ernennt man Marcel Tibo zum neuen General Manager. Tibo übernimmt die Leitung des Donau Zentrum von General Managerin Melanie Hanousek, die in Karenzzeit ist, so eine Aussendung.

Das Wiener Westfield Donau Zentrum ist mit einer verpachtbaren Fläche von 133.000 Quadratmetern und 262 Shops (19 Millionen Besucher pro Jahr) das größte Einkaufszentrum Wiens. Noch größer ist die südlich der Stadt in Niederösterreich gelegenen Shopping City Süd mit 176.000 m² Fläche, die ebenfalls Westfield gehört.

Die Laufbahn

Tibo ist seit 2023 für Unibail-Rodamco-Westfield tätig und war zuletzt als Deputy General Manager des Westfield Ruhr Park Bochum für den operativen Betrieb verantwortlich. Außerdem leitete er in dieser Funktion das Rebranding von Deutschlands größtem Outdoor Shopping Center, heißt es.

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer Tibo war u.a. für die Feinkost Käfer Gruppe in München tätig, legte eine berufliche Station als Produktionsleiter bei Leonardi ein, wechselte dann in die Hotellerie und managte als Reservierungsleiter ein Hotel am Münchner Viktualienmarkt, bevor er Mitte 2023 bei Unibail-Rodamco-Westfield an Bord ging.

„Neue Akzente setzen“

Tibo: „Ich freue mich außerordentlich über die neue Aufgabe hier in Wien. Das Westfield Donau Zentrum zählt zu den spannendsten Shopping Destinationen in unserer Gruppe und in ganz Zentraleuropa. Wir werden den Erfolgskurs des Standorts fortsetzen und in den kommenden Wochen neue Akzente in Sachen Nachhaltigkeit setzen. Ich blicke außerdem mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit allen Miet- und Geschäftspartnern und darüber hinaus auf die kommenden Markteintritte neuer internationaler Marken bei uns im Center.“