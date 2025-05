Neue Anwälte für Finanzrecht bei Dorda: Anna Martseva und Klaus Salfelner

Wirtschaftskanzleien. Bei Sozietät Dorda sind Anna Martseva und Klaus Salfelner neue Anwälte. Ihre Themen sind Versicherungs-, Insolvenz- sowie Bank- und Kapitalmarktrecht.

Anna Martseva und Klaus Salfelner sind neue Anwälte bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Dorda. Anna Martseva war bereits als Rechtsanwaltsanwärterin in der Kanzlei tätig und wurde im März 2025 als Anwältin angelobt. Klaus Salfelner verstärkt das Dorda-Team Bankrecht & Finanzierung seit Februar 2025.

Die Werdegänge

Anna Martseva (29) ist seit Oktober 2020 in den Dorda-Teams Versicherungs- und Insolvenzrecht unter der Leitung von Partner Felix Hörlsberger tätig. Sie ist laut einer Aussendung auf Dispute Resolution, Versicherungs- und Insolvenzrecht mit dem Schwerpunkt Großschadensfälle spezialisiert. Anna Martseva studierte Wirtschaftsrecht an der WU Wien und war während ihres Studiums mehrere Jahre als Associate im Bereich des Konzernsteuerrechts bei KPMG tätig.

Klaus Salfelner (34) ist seit Februar 2025 im Team Bankrecht & Finanzierungen unter der Leitung von Partner Andreas Zahradnik. Nach Abschluss seiner Studien war er sowohl in mehreren Anwaltskanzleien als auch in der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) tätig. In der Abteilung Verfahren und Recht war er demnach mit der Führung von Verwaltungs(-straf)verfahren betraut. Salfelner berät und vertritt Banken, Wertpapierfirmen und Zahlungsdienstleister in Bezug auf Bank- und Kapitalmarktrecht. Ein weiterer Aspekt ist die Beratung von Fondsgesellschaften und -managern als auch Dienstleistern im Kryptobereich unter anderem bei regulatorischen Fragestellungen. Sein besonderer Fokus liegt in der Zusammenarbeit mit Kredit- und Finanzinstituten bei Ermittlungsverfahren sowie der Abwehr von Verwaltungsstrafen in Verfahren vor der Finanzmarktaufsicht, heißt es.

Die Statements

„Wir freuen uns gemeinsam mit Anna Martseva über ihre Eintragung als Anwältin. Es erfüllt uns mit großer Freude zu sehen, wie eine unserer herausragenden Talente den Sprung zur Anwältin geschafft hat und unser Team nun auf der nächsten Ebene unterstützt. Dieser Erfolg ist nicht nur ein wichtiger Schritt für sie persönlich, sondern stärkt auch unsere Kanzlei und trägt dazu bei, die Geschlechtervielfalt in unserem Team weiter auszubauen“, so Felix Hörlsberger, Partner bei Dorda.

„Wir freuen uns sehr, dass Klaus Salfelner unser Team nun als Rechtsanwalt verstärkt. Seine tiefgreifenden Kenntnisse im Bank- und Kapitalmarktrecht, seine praktische Erfahrung in komplexen Verfahren und seine ausgeprägte Fähigkeit, juristische Sachverhalte klar und präzise zu vermitteln, sind eine große Bereicherung für Dorda“, so Andreas Zahradnik, ebenfalls Partner bei Dorda.