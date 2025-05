Neue Kurse: KI bei Austrian Standards, Uni Wien, Adesso und der Tax Tech Konferenz

Diese Meldung wird nach 1 bis 30 Tagen für Sie freigeschaltet. Versuchen Sie es erneut! Oder noch besser: Sofort vollen Zugriff mit unserer günstigen Pro-Mitgliedschaft.

Zugang erforderlich Sie müssen ein Zugangs-Paket besitzen, um diesen Inhalt zu sehen. Ansicht Zugangs-Pakete Sie haben schon ein Konto? Hier einloggen

Weiterbildung. Bei aktuellen Fortbildungsangeboten dreht sich alles um KI - von der Tax Tech Konferenz über Events bei Austrian Standards und Adesso bis zur Uni Wien.

Tax Tech Konferenz am 11. Juni

Am 11. Juni 2025 veranstaltet Future-Law wieder die "Tax Tech Konferenz 2025" im Park Hyatt __ ___ ____ ____ ____________ ___________ _______ ___ ____ ____ _______ __ ___ __ __ ____ _____ _______ ______ ___ _____ ____ ___ __ ______________ _____ ____ ___ ___ _________ _____ __ ___________ ___________ ____ ___ ____ ________________________ ___ ___ ______________ ____________ ________ ___ ___________ ________ _______ _____ _________ ___ ___________ __________ _________ ______ _____ _______ ___ ___ ___ _________ ___ __ ____________ _____ ________ ___ _____ __ ___ _______ _________ _______ ______ ___ _____ __________ __________________ ______________________ ________________ __ _____________________________ ____ ______ ___ ______ __ ___ _____ _______

Es referieren Peter Bartos (BDO), Gerda Berger (Greiner AG), Quinten Blok (Vertex Inc.), Christoph Brandstetter (WTS Digital), Gerald Dipplinger (PwC __ __________ _____ ______ ______ _____ ______ _______ _ ____ _______ ____ _______ ______ _________ ____________ ____ __________ ______ __________ _____ _____________ _________ _________ _______ ______ _________ ____ _______________ _____ __________ ___________ _______ _________ ______ ___ __ __________ ____ ________ __________ _______ ____ ______ _______ _________ _______ ________ __________ ________ ______ ____________________ ______ _________ ______________________ _______ _________ _____________ _______ _____ _____________ ___ _______ _____ ______ ________ ________________ __________ _______ ____ ________ __________ ________ __________ _____________ _______ _______ __ _____________ ____ __________ ___________ _______ ________ ______ ________ ____ _________ ____ ______ ________ _______ ______________ ______ _____ _______________ _______ ____ _____________ _______ ______ ____________________ ___ _____________ __ ___ _____ ______ ____________ ________ ______ ______________ _________ __________ ___________________ ___ ________ ____ ____ ______________

Austrian Standards: KI im Fokus

Austrian Standards bietet mehrere Fortbildungen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) an: Am 21. Mai ________ _________ ______ _______ _____________ ___ ______ _ __________ ____________ ____ ___ _ _ ___ ___ ____ ______ ___ _______ _________ ____ _ ___ _ ___ _____ _____ ____ ______ ___ ____________ _____ ___ __ ____ ___ _______ ___ ______________ ____ _________________ ___ _________ ____ ______ ______ _____ _______ _____ _____ __ ___ ________ ______ ___ ______ ______ ____ _____ ___ ________ _________ ___ ______________ __ ___ ____ ____ ____ ___ ________ _______ ____ __________ _____ ________ __________ _ _____________ ____ ___ ___________ __________________ ______________ ___ _____ _________ ___________ __ ____ _____________________ __________ __ _________ ______ ________ _____________________

Am 2. + 3. Juli findet der Kurs "Next Level KI für KMU´s - So gestalten Sie die Zukunft ihres Unternehmens" mit dem __ __ _ __ ____ _____ _ ___ ____ _____ _____ __ ____ ______ _ __ _________ ___ ___ _______ _____ _____________ ____ ___ ____________ _____ _____ ____ ______ ______ ___ __ _ ___ _____ ____ ___ ___ __________________ ________________ ______________ _____ _____ _________ ___ ________ __________ __ __ _______ ______ ___ ________ ____ ______ __________ _________ ______ __ __________ ______ ______ ___ ______ _____ ____ _ __ ______ ___ ___ ___ _________ ___ ___ _______ ___ __ ________ ___ _________________ _ ____ _______ ____________ ___________ __________ _ ___ ____________ ___________ __ _________ ___________ __ ______ _____ __ _____ ________ ___ ___ ___ ___________ ___________ _____ ____ ____________ __________ ________ __________ ___ _____ __ ________ _______ ___________ ___ ____________ ___ ____________ _____________

Zertifikatsprogramm: Deep Learning for Industrial AI

Das Postgraduate Center der Uni Wien bietet ab dem ___ ____________ ______ ___ __ _ ____ _______ __ ___ ______________ _______ ____ _____ ____________________ ___ _____ ___________ ___________ ____ ____ ___ _________________ ________________________ _____ ________ ___ ____________ ___ __________ _ _____ ___ ____ _________ ___ _ _ ________ _______ _______ _________ _________ __ ________ _____ ___ _________________ ________________ ___ __________ ________

Laut Uni richtet sich das Programm primär an Fach- und ____ ___ _______ ____ _ __ _ ___ _____ _________ __ _____ ___ ________________ ___ __ ___ ____ ________ ___ ________________ _________ ________ __ __ _ ____________ ______ _________ __ ______ ___ _________ ___ _______ __ ____________ ___________ ___ ___ _______ ________ __ _ __________ ___ ___ _____ ___ ______ ______ ____ ____ ________ ___ ____________ _______ ___ ____ _____ ____ __________

KI-Einsatz im Finanzsektor

Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Banking AI Network“ will der deutsche ___ ___ _____ _____________________ ___________ __ _________ _ ____ ___ ________ ________________ ______ ____ ____ _____ ____ ______ ___ ___ ____________ _ ________ ___ ___ ___________ ___ ____________ ___________ ____ ___ ____________ ___ ____________ __ _______ __ _________ ____________ _______ ___ _________________________ ___ ___ _____ ________ _____ ___ ______ ___ ________________ _______ ______ __ __ ____ ____ __ _________ __ _ ___ ______ _________ ________ ____ ____________ __ ___ ___ ______________ ____ __ __________ ___ ______________ _____________ _____ _______________ ____ ___ _________ ___ ________________

Es referieren unter anderem Alfred Ermer (Bloon), Matthias __ __________ _____ _______ _______ _____ ________ ____ ____ _________ __________ _ _ _______ ____ ____ ______ ______ ______ __________ _ ________ ____ ___ ___ _________ __________ __ ___________ __ _____ _________________ _____ _______ _ ______ __________ ____ ____________ __ ____________ __ __________ ___ ___ ______ _____ ___ _____________ ___________ ___ __________________ __ _______ _______ ______ ___ __________ ______ _______ __ ___ _______