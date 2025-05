WEKA Group verkauft fotocommunity an Five Monkeys: Die Berater

Online-Portale. Die WEKA Group verkauft fotocommunity mit 1,7 Millionen Usern an Five Monkeys Media. Die Kanzleien Lark, PwC und Berner Fleck Wettich beraten.

Das deutsche Medienunternehmen WEKA Group (auch in Österreich aktiv) hat fotocommunity an Five Monkeys Media verkauft. Die fotocommunity GmbH betreibt eine Online-Plattform für Foto- und Videoprojekte sowie Foto- und Video-Sharing, auf dem sich Amateur- und Profi- Fotografen, Bildbearbeiter und Fotokünstler austauschen können.

Das Kölner Unternehmen fotocommunity, das die Plattform auch auf Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch anbietet, ist laut einer Aussendung mit über 1,7 Millionen Mitgliedern die größte Online-Community für Fotografie in Europa.

Käufer und Verkäufer

Die WEKA Group ist als Medienunternehmen auf Omnichannel-Fachinformationen und Weiterbildung spezialisiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kissingen zählt rund 900 Beschäftigte in drei Ländern. In Österreich gehört u.a. das Industriemagazin dazu. Five Monkeys ist ein junges Medienunternehmen, das unter anderem die Technikmagazine „Chip“ sowie „Chip Foto-Video“ veröffentlicht (2024 von BurdaForward übernommen).

Die Beratungsteams