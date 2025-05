Christ Capital holt weiteren Ex-Politiker: Florian Stegmann wird COO

Berlin. Der ehemalige baden-württembergische Staatsminister Florian Stegmann übernimmt die Position des Generalbevollmächtigten und Chief Operating Officers (COO) bei Christ Capital.

Bei Christ Capital steigt der ehemalige baden-württembergische Staatsminister Florian Stegmann ein. Er wird laut einer Aussendung mit 1. Juni 2025 Generalbevollmächtigter und Chief Operating Officer (COO) der Unternehmensgruppe. Für Christ Capital markiere die Berufung Stegmanns zum Generalbevollmächtigten und COO einen „wichtigen Meilenstein“ auf dem Weg einer Expansionsstrategie, die neben einem „stark wachsenden Beratungsgeschäft“ auch „gezielte Investitionen“ und „strategische Unternehmenszukäufe“ umfassen soll.

Christ berät unter anderem in den Bereichen Technologie, Investor Relations, M&A, Transformation, Sicherheit und Energie. Dazu hat man die Beratungsmarken Christ & Company und Joschka Fischer & Company im Einsatz: Bei letzterer ist der ehemalige deutsche Außenminister und Grün-Politiker Joschka Fischer Geschäftsführer. Als Business Angel und Venture Builder ist die Christ Group laut den Angaben auch unternehmerisch tätig mit Schwerpunkt auf Beteiligungen an Technologieunternehmen.

Der Werdegang

Florian Stegmann war seit 2011 in verschiedenen Führungsfunktionen im Staatsministerium Baden-Württemberg tätig. 2018 wurde er Chef der Staatskanzlei und zunächst Staatssekretär, später Staatsminister. Auf seine Initiative hin und unter seiner Leitung wurde die Verwaltung in Baden-Württemberg zum ersten Bundesland, das mit der KI-basierten Verwaltungsassistenz „F13“ das Thema Künstliche Intelligenz in der Landesverwaltung integrierte, heißt es.

Weiters initiierte er Innovationsprojekte wie die baden-württembergische Ansiedlungsstrategie und die Erneuerung der Standortkampagne „The Länd“. Ein weiterer Aspekt seiner Arbeit war die Ansiedlung des belgischen Forschungszentrums imec (Interuniversity Microelectronics Centre) in Baden-Württemberg und die Gründung des „Advanced Chip Design Accelerators“ (ACDA).

Die Statements

„Mit Florian Stegmann gewinnen wir eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft umfassende Erfahrung und zahlreiche handfeste Erfolge vorweisen kann. Von seiner politischen Erfahrung, seinem unternehmerischen Denken und seiner digitalen Expertise wird die gesamte Unternehmensgruppe nachhaltig profitieren“, so Harald Christ, Chairman von Christ Capital.

Florian Stegmann sagt mit Blick auf seine künftige Aufgabe: „Christ Capital verfolgt mit ihren starken Beratungsmarken Christ & Company und Joschka Fischer & Company eine zukunftsweisende Mission, die wirtschaftliches Wachstum mit nachhaltigen Investitionen und einem tiefen Verständnis für Zukunftsdisziplinen verbindet.“