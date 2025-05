Neue Zukunft für Zulieferer: Zoerkler geht an MiddleGround Capital mit Schönherr

Unternehmen & Private Equity. MiddleGround Capital übernimmt den österreichischen Automobil-, Luft- und Raumfahrt-Zulieferer Zoerkler und dockt ihn an Xtrac an. Die Pläne und die Berater.

Anwaltskanzlei Schönherr hat den Verkäufer von Zoerkler, einem österreichischen Hersteller von Hochleistungs-Getriebekomponenten für die Luft- und Raumfahrt, den Automobil-, Bahn- und Industriesektor, beim Verkauf an MiddleGround Capital beraten, so eine Aussendung. Zoerkler wird laut den Angaben in Xtrac integriert, ein Portfoliounternehmen von MiddleGround, das auf Getriebe- und Mechatroniklösungen für den professionellen Motorsport und Hochleistungsautomobilbau spezialisiert ist und den Sitz in Stratham (UK) hat.

Neue Ära nach Restrukturierung

Schönherr hat im Rahmen der Transaktion Zoerkler sowie auch den Verkäufer beraten, einschließlich bei einer Restrukturierung von Zoerkler im Vorfeld der Transaktion, der Durchführung des Auktionsverfahrens (gemeinsam mit dem M&A-Berater des Verkäufers, MP Corporate Finance) sowie bei der Verhandlung und Umsetzung der Transaktionsdokumentation. Der Vollzug der Transaktion stand unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere der Freigabe im Rahmen der Investitionskontrolle (FDI). Das Closing fand laut den Angaben am 08.05.2025 statt.

Zoerkler mit Hauptsitz in Jois, Österreich, ist Anbieter von Getriebelösungen und -systemen für Motorsport, Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Landwirtschaft und Schienenverkehr. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, inklusive F&E und Prototypenbau.

MiddleGround Capital ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Lexington, Kentucky (USA) und Fokus auf mittelständische B2B-Industrie- und Spezialhandelsunternehmen in Nordamerika und Europa.

Die Beratungsteams