Die 7. Aggsteiner Steuergestaltungstage starten Anfang Juli

Steuer-Fortbildung. Die „7. Aggsteiner Steuergestaltungstage“ der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (ASW) finden heuer am 2. und 3. Juli 2025 statt.

Behandelt werden dieses Jahr die Steuergestaltung bei Immobilien, im Bereich der Umsatzsteuer, beim Unternehmens- und Kanzleierwerb, bei der Unternehmensfinanzierung, bei Mitarbeiterbeteiligungen und Gesellschafter-Geschäftsführung sowie durch Umgründungen. Laut Ankündigung der ASW profitieren Anmeldungen bis zum 31. Mai 2025 von einem Frühbucherbonus.

Der Event

Laut Veranstalter dauern die Vorträge am 2. Juli von 13:00 bis 17:00 und am 3. Juli von 09:00 bis 16:30 Uhr. Als Rahmenprogramm findet am ersten Tag ein Abendessen auf der Burgruine Aggstein inklusive Führung statt. Es referieren der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Christian Bürgler (Partner Deloitte) sowie der selbstständige Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Klaus Wiedermann, der bis 2018 Geschäftsführer und Tax Director bei Deloitte war.