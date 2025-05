Ein Gründer geht: Maximilian Kindler verlässt den Vorstand des VUJ

Interessenvertretungen. Maximilian Kindler, Mitgründer des Unternehmensjuristen-Verbands VUJ, legt seine Funktionen zurück: Das Baby sei jetzt erwachsen. Er warnt aber auch vor drohender „Kammer-Mentalität“.

Maximilian Kindler – im Hauptberuf CEO von incaseof.law – hat via Linkedin eine „sehr persönliche und für mich tiefgreifende Nachricht“ verkündet: Nach knapp 11 Jahren im Vorstand der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjurist:innen (VUJ) habe er sich entschlossen, in der kommenden Funktionsperiode nicht mehr für den VUJ-Vorstand zu kandidieren und seine Funktionen mit sofortiger Wirkung zurückzulegen.

Dieser Schritt erfolge mit „einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge“, so Kindler: Der VUJ sei ihm und seinem Mitgründer Andreas Balog stets ein Herzensprojekt gewesen, doch nun habe dieses „Berufsvereinigungs-Startup“ die Marktreife erreicht. Nach einer so langen und erfüllenden Zeit ist nun „personelle Veränderung, Erneuerung und – gerade jetzt, knapp fünf Monate vor der nächsten Vorstandswahl – auch Verjüngung“ angesagt, so Kindler.

Die Gefahren des Establishments

Der VUJ habe sich seit der Gründung als bedeutende Interessenvertretung für Unternehmensjurist:innen in Österreich etabliert, wie es eine solche etwa in Deutschland schon lange gegeben habe. Allerdings blicke er auch „mit einer gewissen Sorge“ auf den VUJ, bei dem „Kammer-Mentalität“ einzukehren drohe, wenn nicht gegengesteuert werde. Die organisatorische und politische Unabhängigkeit des VUJ, die Balog und er bei der Gründung 2014 als einer der Grundpfeiler definiert hätten, müsse unbedingt bewahrt bleiben.

Kindler bedankt sich in seinem Social Media-Posting bei Balog und zahlreichen weiteren Mitstreiter:innen bzw. Partner:innen, darunter Anwältinnen und Anwälten bei E+H, PHH, Schönherr u.v.m., außerdem Rechtsprofis in Unternehmen, dem Manz-Management u.a.