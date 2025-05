Schramm Öhler hat eine neue Anwältin: Simona Dabeskovic

Wien. Simona Dabeskovic (28) ist jetzt Anwältin bei der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schramm Öhler.

Schramm Öhler Rechtsanwälte (SÖR) vergrößere damit das Team aus den eigenen Reihen, so eine Aussendung: Simona Dabeskovic verstärke nach ihrer Eintragung als Rechtsanwältin das Team um Kanzlei-Namenspartner Matthias Öhler.

Bei der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei SÖR arbeiten an fünf Standorten (Wien, St. Pölten, Eisenstadt, Feldkirch und Linz) laut den Angaben aktuell insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Laufbahn

Mag. Simona Dabeskovic, BA hat Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft an der Universität Wien studiert und wurde 2024 Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm Öhler. Im April 2025 wurde sie als Rechtsanwältin eingetragen. Dabeskovic betreue öffentliche Auftraggeber:innen bei der Durchführung von Vergabeverfahren, insbesondere im IT- und Infrastruktur-Bereich, und in Vergabekontrollverfahren.

Das Statement

SÖR-Partner Matthias Öhler: „Wir freuen uns sehr, mit Simona Dabeskovic eine versierte Rechtsanwältin an Bord zu haben, die öffentliche Auftraggeber:innen sicher durch Vergabeverfahren begleitet.“