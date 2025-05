Kanzlei bpv Hügel macht Johannes Mitterecker zum Partner

Wien. Johannes Mitterecker wird Partner bei bpv Hügel. Seine Themen sind M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen und Sportrecht.

Konkret ernennt die Kanzlei Mitterecker mit Mai 2025 zum neuen Partner. Der Transaktionsanwalt ist seit 2021 bei bpv Hügel als Rechtsanwalt schwerpunktmäßig für Corporate sowie Private Equity und Venture Capital-Fonds tätig (Praxisgruppe Gesellschaftsrecht/M&A).

Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die gesellschaftsrechtliche und aufsichtsrechtliche Beratung von Alternativen Investmentfonds, Investment- und Venture Capital-Fonds, Family Offices und Wertpapierfirmen, so eine Aussendung. Für bpv Hügel baue Mitterecker auch als interdisziplinären Schwerpunkt eine Sportrechts-Praxisgruppe auf.

Christoph Nauer, Co-Managing Partner von bpv Hügel: „Wir freuen uns, Johannes in den Partnerkreis aufzunehmen und mit ihm gemeinsam das Wachstum der Kanzlei mit Spitzenleistungen in der high-end Transaktionsberatung fortzusetzen.“

Die Laufbahn

DDr. Johannes Mitterecker, LL.M. hat an der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien promoviert und einen LL.M. der Ivy-League-Universität Columbia in New York. Er ist auch in New York als Rechtsanwalt zugelassen und Fachautor bzw. (Mit-)Herausgeber u.a. des Großkommentars zum Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) bei Manz; des Praxishandbuchs Sportrecht bei Facultas und des Praxishandbuchs Gesellschafterstreit beim Verlag Österreich.