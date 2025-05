Kanzlei-Events: M&A Day in Wien, Clubbing bei CHG Czernich, Konsulin bei Metzler

Veranstaltungen. Brandl Talos, Freshfields, Kinstellar, PHH, Schoenherr, Wolf Theiss und Uni Wien luden zum „2. Wiener M&A Day“ mit Fokus auf die Energiebranche. Events gab es auch bei CHG Czernich und Metzler & Partner.

2. Wiener M&A Day mit Fokus Energie

Der diesjährige „2. Wiener M&A Day“ stand im Zeichen von Energieprojekten. Die Veranstaltung wurde 2024 von den Anwaltskanzleien Brandl Talos, Freshfields, Kinstellar, PHH, Schoenherr, Wolf Theiss und der Uni Wien ins Leben gerufen. Rund 100 Anwälte und Juristen folgten der Einladung zum diesjährigen Event. „Vor allem grüne Energie boomt. Ein Paradebeispiel für den rasch wachsenden Energiemarkt ist das österreichische Unternehmen Enery Energy, das in den letzten Jahren in Osteuropa und im Baltikum expandiert hat“, so Rainer Kaspar, Partner bei PHH in seiner Eröffnungsrede. Enery-CEO Richard König betonte in einer Keynote die Herausforderungen der Energiebranche zwischen Innovation, Finanzierung und Regulatorik: „Wir brauchen M&A-Berater, die den Energiemarkt kennen, grenzüberschreitend Partnerschaften haben und gleichzeitig out-of-the-box denken.“

Im Anschluss moderierte CMS-Partner Alexander Rakosi eine Diskussionrunde bestehend aus Olivia Schauerhuber (Verbund), Klaus Kohlhuber (EVN) und Lukas Püspök (Püspök). Oliver Bethell, Chief Technology Officer bei Travers Smith, referierte danach über die Rolle von Künstlicher Intelligenz im Transaktionsbereich.

Weitere Teilnehmer waren unter anderem Albert Birkner (Cerha Hempel), Horst Ebhardt (Kinstellar), Mario Gall (EY Law), Gottfried Gassner (Binder Grösswang), Konrad Gröller (Freshfields), Christian Herbst (Schoenherr), Gerhard Herrmann (Baker McKenzie), Andreas Hoger (Hengeler Müller), Jürgen Kittel (Dorda), Florian Kusznier (Wolf Theiss), Alexander Rakosi (CMS), Roman Rericha (Brandl Talos), Miriam Simsa (Schoenherr), Farid Sigari-Majd (Freshfields) und Venus Valentina Wong (Wolf Theiss).

CHG Czernich lud zu Clubbing

Die Wirtschaftskanzlei CHG Czernich lud zum Clubbing in ihr neues Meeting Center im Zentrum von Innsbruck. Rund 150 Gäste folgten der Einladung der Sozietät. „Das Clubbing ist für uns ein Ort der zwanglosen Begegnung jenseits von Paragrafen und Formalitäten. Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind“, so Dietmar Czernich, Managing Partner der Kanzlei.

Das neue Meeting Center der Kanzlei wurde letztes Jahr anlässlich einer Feier zum 25-jährigen Bestehen der Sozietät eröffnet. CHG wurde im Jahr 1999 von Dietmar Czernich gegründet. Die Kanzlei ist auf Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Bankenrecht, Immobilienrecht sowie Vergaberecht spezialisiert und unterhält neben dem Hauptsitz in Innsbruck Büros in Wien, Vaduz (Liechtenstein), Bozen (Italien) und St. Johann/Kitzbühel.

Anwältin Laura Metzler wird Honorarkonsulin der Republik Lettland

Das neue Honorarkonsulat der Republik Lettland wurde im Mai in Oberösterreich eröffnet. Am Festakt nahmen Landeshauptmann Thomas Stelzer, die Botschafterin der Republik Lettland in Österreich, Guna Japina, und die österreichische Botschafterin für Lettland, Bernadette Klösch, Vizepräsident der WKOÖ Leo Jindrak und Präsident der OÖ Rechtsanwaltskammer Walter Müller teil. Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Anwältin Laura Metzler offiziell als Honorarkonsulin der Republik Lettland in Oberösterreich vorgestellt. Sie ist Partnerin bei Metzler & Partner, einer auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei mit Sitz im Palais Kaufmännischer Verein in Linz.

„Wir sehen großes Potenzial darin, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Lettland und Oberösterreich zu stärken und zu fördern. Beide Regionen verfügen über innovative Unternehmen und engagierte Menschen. Auf Einladung mehrerer lettischer Universitäten hin möchte ich mich für eine Vernetzung unserer Universitäten stark machen“, so Metzler.