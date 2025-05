Nach Palantir und Cyan zu Magenta: Thomas Kicker wird T-Mobile CEO

Management. Thomas Kicker (49) wird neuer CEO von Magenta Telekom (T-Mobile Austria). Derzeit leitet er den Cybersecurity-Anbieter cyan AG.

Mit Anfang August 2025 übernimmt Thomas Kicker den Vorsitz der Geschäftsführung von Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH). Er folgt damit auf Interims-CEO Dominique Leroy. Sie hatte die Rolle zusätzlich zu ihrer Funktion als Europa-Vorständin interimistisch von Rodrigo Diehl übernommen, welcher Anfang des Jahres das Deutschland-Geschäft der Deutschen Telekom übernahm.

Kicker blicke auf eine mehr als 20-jährige berufliche Laufbahn bei verschiedenen Unternehmen der Telekommunikations- und Technologiebranche zurück. Von 2012 bis 2015 war er als Chief Commercial Officer bereits Mitglied der Geschäftsführung von Magenta.

Die Laufbahn

Kicker studierte an der WU Wien und begann 1999 bei KPMG, bevor er 2003 zu Magenta (damals T-Mobile Austria) wechselte. 2016 ging Kicker als Senior Vice President Group Innovation und Partnering zur Deutschen Telekom nach San Francisco und etablierte in dieser Zeit mehr als 50 Partnerschafen in den USA, Europa und Asien, so eine Aussendung.

2019 startete er bei Palantir Technologies, wo er für Business Development und als Industry-Lead in Europa tätig war. Seine nächste berufliche Station führte ihn 2022 als Chief Operating Officer zu blackshark.ai. Seit 2024 ist Kicker CEO der börsennotierten cyan AG, einem Anbieter von KI-basierten Cybersecurity Lösungen.

„Frischer Blick“

Dominique Leroy, Europa-Vorständin der Deutschen Telekom: „Thomas bringt Erfahrung im Führen klassischer Unternehmen als auch von Start-up High-Growth Tech Unternehmen mit. Wir freuen uns, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen und sind zuversichtlich, dass er mit frischem Blick die Entwicklung von Magenta weiter vorantreiben wird.“

Thomas Kicker wird zitiert: „Ich freue mich sehr, in eine Organisation zurückzukehren, mit der ich mich stark verbunden fühle. Magenta ist für mich mehr als ein Unternehmen – es ist ein Teil meiner beruflichen DNA. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen, den eingeschlagenen Weg kraftvoll weiterzugehen und Magenta in einem sich rasant verändernden Markt erfolgreich zu positionieren.“