Neuer Steuerberater-Präsident: Philipp Rath folgt auf Herbert Houf

Wien. Philipp Rath wird neuer Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW). Er folgt auf Herbert Houf.

Wechsel an der Spitze der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW): Nach 20 Jahren im Vorstand und 10 Jahren im Präsidium der KSW (davon die letzten fünf Jahre als Präsident), übergibt Herbert Houf das Steuer an Philipp Rath. Am 14. Mai 2025 wurde Rath vom Vorstand der KSW an die Spitze der KSW gewählt.

Die Laufbahn

Philipp Rath ist seit 1994 als Steuerberater, seit 2000 als Wirtschaftsprüfer in Wien tätig und Partner der Bernardini, Egger & Co Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH. Der neue Präsident gehört damit (ebenso wie Houf) einer mittelständischen österreichischen Steuerberatungskanzlei an, nicht den Big Four-Prüfkonzernen Deloitte, EY, KPMG und PwC. Seit 2018 ist Rath bereits Vizepräsident der KSW.

„Ich freue mich über das Vertrauen und die Wahl zum Präsidenten. Unser Ziel ist eine starke und effiziente Interessensvertretung – bei übergreifenden Themen auch in Kooperation mit anderen Berufsvertretungen. Besonders im Bereich der Digitalisierung stehen große Herausforderungen bevor: Wir müssen Unternehmen und Kolleg:innen auf tiefgreifende Veränderungen vorbereiten. Das wird uns fordern, aber auch neue Chancen eröffnen“, so der neu gewählte Präsident Philipp Rath.

Ein Start im Lockdown

„Meine Amtsübernahme hatte ich mir etwas anders vorgestellt, im Mai 2020 befanden wir uns mitten im ersten Lockdown. Aber gerade in den schwierigen Jahren danach haben wir gezeigt, was wir mit Kompetenz, Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen gemeinsam erreichen können. Unsere fachliche Expertise und die Systemrelevanz unserer Berufe ist heute unbestritten und das freut mich für unsere Kolleginnen und Kollegen“, so Houf.

Herbert Houf ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, gründete 1986 seine erste Kanzlei und ist bis heute Geschäftsführer der Audit Partner Austria Wirtschaftsprüfer GmbH. Houf engagierte sich über 30 Jahre in verschiedensten Funktionen in der Kammer.

Die KSW

Die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen vertritt die Interessen von mehr als 8.600 Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sowíe über 4.400 Berufsanwärter:innen. Deren Leistungen werden laut den Angaben von 95% aller österreichischen Unternehmen in Anspruch genommen.