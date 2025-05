Normen aufgepeppt: Neuer Markenauftritt für Austrian Standards

Wien. Austrian Standards hat sich einen neuen Markenauftritt verpasst. „Innovation, Kompetenz und Verlässlichkeit“ sind demnach zentral.

Austrian Standards präsentiere sich ab sofort mit einem neuen, modernen Markenauftritt, der Innovation, Kompetenz und Verlässlichkeit in den Mittelpunkt stelle, wie es eine Aussendung formuliert. „Unser Ziel ist es, Wissenstransfer, Weiterbildung und Zertifizierung auf ein neues Level zu heben – mit einem zeitgemäßen Design, einer klaren Haltung und einer mutigen Bildsprache“, so Mišo Ćurčić de Jong, Head of Marketing, der auf dem Foto den neuen Claim in die Höhe hält.

Was macht Austrian Standards eigentlich

Die neue Markenstrategie wird „We Norm The Future“ genannt und schummelt das doch eher trockene Wort „Norm“ auf Englisch sozusagen aufgepeppt in den Mittelpunkt. Tatsächlich war Austrian Standards bis vor zwei Jahrzehnten das „Österreichische Normungsinstitut“ – und die Beschäftigung mit Normen macht auch heute den Kern der Tätigkeit aus, wenn auch immer stärker im internationalen Kontext.

Austrian Standards ist Österreichs nationale Normungsorganisation gemäß Normengesetz 2016: Man erarbeitet nationale ÖNORMEN und ON-Regeln und wirkt in der europäischen (CEN) und internationalen Standardisierung (ISO) mit. Zudem ist man für die Übernahme von Europäischen Normen (EN) in das österreichische Normenwerk verantwortlich. Vergleichbar ist z.B. das deutsche DIN.

Bei ihrer Tätigkeit setzen die Normungsinstitutionen neben hauseigenen Expert:innen vor allem auf ein großes Netzwerk von Forschenden, Fachleuten aus Unternehmen und Verwaltung, usw.: Gemeinsam erörtern diese Gremien, was heutzutage Standard ist (oder sein sollte). „We Norm The Future“ unterstreiche das Selbstverständnis der Institution Austrian Standards als Impulsgeberin für Fortschritt und Qualität in Österreichs Wirtschaft: Als unabhängige Organisation für Standardisierung und Zertifizierung setze man auf zukunftsorientierte Lösungen durch Zusammenarbeit mit Expert:innen.

„Ausdruck der inneren Haltung“

„Unsere neue Markenidentität ist mehr als ein äußeres Erscheinungsbild, sie ist Ausdruck unserer inneren Haltung. Wir gestalten die Welt von morgen mit, denn Standards dienen unter anderem als Grundlage für Innovation, fördern Effizienz und wirken als Türöffner für internationale Märkte. In einem Netzwerk von über 170 Ländern eingebunden, fördern wir als neutrale Plattform den Dialog zwischen Akteur:innen verschiedenster Branchen und schaffen eine fundierte Basis für Fortschritt. Unser neuer Markenauftritt ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft“, so Valerie Höllinger, CEO Austrian Standards.

Grundlegende Markenwerte seien „Einfach. Sicher. Innovativ.“ Mit einer über hundertjährigen Geschichte „verbinden wir Tradition mit Zukunft. Unser Markenauftritt ist Ausdruck dieser Philosophie: Er signalisiert Kompetenz, Verlässlichkeit und unseren Anspruch, als Taktgeberin in der Branche zu agieren“, so Mišo Ćurčić de Jong, Head of Marketing.

Laut einer Umfrage des Market Instituts im Auftrag von Austrian Standards wird die Institution von den befragten 200 Unternehmen als korrekt, kompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen, wie es heißt. Neben der Arbeit mit Normen bietet Austrian Standards heute u.a. auch die „Academy“ an (Lehrgänge, Zertifizierungen) und den „Content-Media-Solutions-Hub“ (Fachinformationen).