Eva Födermayr leitet Private Banking Österreich bei Kathrein

Wien. Eva Födermayr (45) leitet künftig das Private Banking Team für Österreich bei der Kathrein Privatbank. Sie kommt von der Privat Bank (RLB OÖ).

Eva Födermayr hat die Leitung des Private Banking Teams für Österreich bei der Kathrein Privatbank übernommen (Head of Private Banking Austria). Kathrein ist eine Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI).

Die Laufbahn

Födermayr kann laut einer Aussendung auf 18 Jahre Erfahrung im Wealth Management und Private Banking verweisen, die sie überwiegend in internationalen Finanzinstituten wie UBS und Credit Suisse erworben habe (auch die Deutsche Bank findet sich im Lebenslauf, Anm.d.Red.). Zuletzt war Födermayr seit 2022 bei der Privat Bank der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich in führender Funktion tätig.

Födermayr habe sich auf die ganzheitliche Beratung von Stiftungen und vermögenden Privatkund:innen spezialisiert. Zuvor war sie an der Universität Wien am Institut für Betriebswirtschaftslehre tätig. Sie hat an der WU Wien, der HEC Paris und der Uni Wien studiert und das „Governance Excellence Programm“ für Aufsichtsrät:innen an der WU Executive Academy abgeschlossen.

Die Statements

Eva Födermayr: „Ich freue mich sehr auf die Verantwortung und die Möglichkeit, das Wachstum der Kathrein Privatbank aktiv voranzutreiben. Meine Zielsetzung ist es, unseren Kundinnen und Kunden eine umfassende und persönliche Beratung zu bieten. Dabei spielt das Verständnis der individuellen Bedürfnisse eine essentielle Rolle – neben Fragestellungen in den Bereichen Veranlagung, und Finanzierung, ebenso Vermögensstrukturierung sowie Vermögensübergabe zu Lebzeiten. Dabei integrieren wir die Expertise unseres erfolgreichen Asset Management-Teams sowie die umfassende Kompetenz unseres Kathrein Family Konsult vor Ort.“

Kathrein Privatbank Vorstand Stefan Neubauer: „Mit Eva Födermayr haben wir eine hervorragende Expertin für Wealth Management in unserem Team. Ihre fundierte Expertise wird entscheidend dazu beitragen, unser Private Banking Team für Österreich weiter auszubauen. Als eine der führenden Privatbanken im Land legen wir großen Wert auf maßgeschneiderte Investmentlösungen für unsere Kunden und setzen alles daran, ihre individuellen Wünsche bestmöglich zu erfüllen.“