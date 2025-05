Genossenschaften: Monika Cisar-Leibetseder wird erste ÖGV-Präsidentin

Management. Volkbank Steiermark-Chefin Monika Cisar-Leibetseder ist als neue Präsidentin die erste Frau an der Spitze des österreichischen Genossenschaftsverbandes ÖGV.

Der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV) hat seinen Verbandstag 2025 abgehalten. Dabei kam es zu einem Wechsel an der Spitze des Verbandes: Monika Cisar-Leibetseder, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark, löst APA-Chef Clemens Pig als Präsident ab. Erstmals in der 153-jährigen Geschichte des ÖGV hat damit eine Frau die Präsidentschaft inne. Cisar-Leibetseder wurde konkret im Verbandsrat, dem Aufsichtsgremium des ÖGV, einstimmig gekürt, so eine Aussendung.

Zum genossenschaftlichen Wirtschaftssektor in Österreich, wie er vom ÖGV repräsentiert wird, zählen die Volksbanken sowie gewerbliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften, darunter die Austria Presse Agentur (APA), deren Chef Pig zuletzt ÖGV-Präsident war. Die Rolle des ÖGV geht über formale Repräsentation hinaus: Er ist Interessenvertretung, hat als Service- und Revisionsverband auch Aufsichtsfunktionen über die Mitglieder und berät diese rechtlich und betriebswirtschaftlich.

Neuerdings wird auch die Rolle als Impulsgeber und Ansprechpartner für Neugründungen von Genossenschaften betont. Nicht Teil des ÖGV sind die Mitglieder des Raiffeisensektors: Sie sind im Raiffeisenverband versammelt, dessen Generalanwalt und Präsident derzeit Erwin Hameseder ist.

„Botschafterin kooperativen Wirtschaftens“

„Ich freue mich über den großen Vertrauensvorschuss und sehe mich als Botschafterin des kooperativen Wirtschaftens in Genossenschaften, das heute zeitgemäßer denn je ist“, so die neue ÖGV-Präsidentin. ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner (zuständig für die operative Leitung): „Gemeinsam mit der neuen Präsidentin wollen wir unseren klaren Kurs der Innovation und Modernisierung fortsetzen und dabei auch neue Wege gehen.“

APA-Chef Pig bleibe dem Verband als Vizepräsident erhalten. Weiter im Präsidium bleiben auch Volksbank-Wien-Vorstand Rainer Borns und Karl Lugmayr, CEO der EZ Agrar. Zu einer personellen Änderung kam es auch im Verbandsrat: Alfred Holzer, Vorstand der Volksbank Kärnten, wurde neu in das Gremium gewählt. Er löst dort seinen Vorstandskollegen Johannes Jelenik ab, der mit Jahresende in den Ruhestand tritt.

Gastredner beim Verbandstag, der heuer im Zeichen des von der UNO ausgerufenen Internationalen Jahrs der Genossenschaften stand, war der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Hauslauer, aktuell auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. Er betonte vor den versammelten Vertreterinnen und Vertretern der Volksbanken und der gewerblichen Genossenschaften die Bedeutung des Sektors: „Wir sollten wieder Freude daran haben, Chancen zu ergreifen, statt nur Probleme zu sehen“, so Haslauer laut Aussendung.

Die Genossenschaften

Im Anschluss diskutierte der Landeshauptmann mit Vertretern genossenschaftlicher Unternehmen darüber, wie Genossenschaften gemeinsam mehr bewegen können. Andreas Höll, Generaldirektor der Volksbank Salzburg, hob die Stärke der Volksbanken als finanzielle Nahversorger mit persönlicher Beratung hervor. Angela Kohl, Geschäftsführerin der Wiener HausWirtschaft, warb für ihr Genossenschaftsmodell, bei dem zahlreiche Kleinunternehmer aus verschiedensten Bereichen unter einem Dach arbeiten und leben. Die HausWirtschaft war auch Gastgeber des diesjährigen Verbandstags.