Grundeinkommen ohne Bedingungen: WU untersucht Auswirkungen

Wien. WU-Professorin Susann Fiedler leitete eine Studie in Deutschland, in der das Verhalten bei Bezug eines Grundeinkommens untersucht wurde.

Im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts wurde die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens auf verschiedene Lebensbereiche untersucht. Die Studie startete im Mai 2021 in Deutschland und wurde von einem internationalen Forschungsteam unter Leitung von Prof. Susann Fiedler von der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) durchgeführt.

Dabei erhielten insgesamt 107 Teilnehmende monatlich 1.200 Euro ohne Bedingungen. Eine Vergleichsgruppe von 1.580 Personen diente als Referenz für die Auswertung der Ergebnisse. Die Untersuchung erfasste unter anderem das Arbeitsmarktverhalten, das Konsumverhalten sowie das subjektive Wohlbefinden der Teilnehmenden.

Kaum Auswirkungen auf Verhalten

Die Ergebnisse zeigen laut den Angaben, dass sich das Arbeitsmarktverhalten der Empfängerinnen und Empfänger kaum veränderte. Es gab weder einen signifikanten Rückzug aus dem Arbeitsmarkt noch eine deutliche Reduktion der Arbeitsstunden. Über ein Drittel der erhaltenen Zahlungen wurde von den Teilnehmenden gespart, was mehr als doppelt so viel ist wie in der Vergleichsgruppe. Sieben Prozent der Zahlungen wurden zur Unterstützung von Familie und Freunden oder für wohltätige Zwecke verwendet.

Das subjektive Wohlbefinden der Empfängerinnen und Empfänger sei um 42 Prozent einer Standardabweichung gestiegen. Auch die mentale Gesundheit verbesserte sich um 30 Prozent einer Standardabweichung. Die positiven Effekte auf Lebenszufriedenheit und psychische Gesundheit blieben während des gesamten Untersuchungszeitraums stabil.

Evidenzbasierte Grundlage

Die Studie könne dazu beitragen, die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen auf eine evidenzbasierte Grundlage zu stellen, heißt es: Das oft geäußerte Vorurteil, ein Grundeinkommen führe zu verminderter Arbeitsmotivation, konnte laut WU nicht in der Studie bestätigt werden. Die Finanzierung der Zahlungen erfolgte durch den Verein Mein Grundeinkommen aus Spendengeldern.

Die wissenschaftliche Auswertung wurde laut den Angaben unabhängig im Rahmen einer Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführt. Die Studie liefere neue Anhaltspunkte für die Diskussion um soziale Sicherungssysteme und zeige, dass bedingungslose Zahlungen nicht zu einem Rückzug aus dem Erwerbsleben führen. Vielmehr könne das Wohlbefinden und die finanzielle Stabilität der Empfängerinnen und Empfänger erhöht werden.