Jacques Ripoll wird neuer CEO der Kommunalkredit Bank

Spezialbanken & Management. Jacques Ripoll leitet künftig die Kommunalkredit. Er folgt auf Interim-Chef Sebastian Firlinger. Zuvor schied CEO Bernd Fislage nach einem Misstrauensvotum aus.

Der Aufsichtsrat der Kommunalkredit hat Jacques Ripoll zum CEO ernannt. Er wird seine neue Funktion am 1. September 2025 antreten und folgt damit auf Sebastian Firlinger, der interimistisch als CEO sowie dauerhaft als CFO und CRO tätig war, so eine Aussendung der Bank. Firlinger werde der Kommunalkredit weiterhin als CFO und CRO erhalten bleiben. Ripolls Bestellung erfolgt auf drei Jahre.

Ein CEO wird abberufen

Hauptgrund dafür, dass die Kommunalkredit einen neuen CEO braucht, ist das Ausscheiden von Vorgänger Bernd Fislage: Er wurde vom Aufsichtsrat der Bank im August 2024 nach einem Misstrauensvotum der Hauptversammlung abberufen – ein „rein rechtstechnischer Vorgang“, wie es damals hieß: Man wollte rasch einen neuen CEO und griff daher zu diesem für österreichische Verhältnisse drastischen Mittel. Kurz zuvor hatte nämlich die skandinavische Private Equity-Gruppe Altor 80 Prozent der Anteile übernommen; über die Zukunft der Bank gab es laut den Angaben in der Folge Differenzen zwischen Haupteigentümer und CEO. Dabei ging es um die Strategie, nicht um geschäftliche Probleme, wurde betont: Die Erträge der Bank entwickelten sich gut, wurde Fislage damals auch von seinem Arbeitgeber gelobt.

Die Laufbahn

Der neue Kommunalkredit-CEO Jacques Ripoll kann auf Führungserfahrung in mehreren leitenden Positionen in der europäischen Bankenbranche verweisen, darunter als CEO der Corporate and Investment Bank von Crédit Agricole, Global Head of Corporate and Investment Banking der Santander Group sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei Société Générale.

Derzeit ist Jacques Ripoll Partner und Vorstandsmitglied der EREN Groupe, einer privaten Investmentgesellschaft mit Fokus auf erneuerbare Energien und Infrastruktur. Er bringe auch Erfahrung als Aufsichtsrat mit und ist derzeit unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats von L’Oréal und der CMA CGM Group. Ripoll hat die École Polytechnique absolviert und ist seit Anfang der 1990er Jahre in der Finanzierungsbranche tätig.

„Chancen bei Infrastruktur und Energie“

Die Kommunalkredit sei als „europäischer Infra Banking Expert“ mit konstant starker finanzieller Performance nun in einer guten Position, um eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der europäischen Energiewende und dem Ausbau der Infrastruktur einzunehmen, so die Aussendung zu Ripolls Amtsantritt: Geschehen soll dies demnach durch die Bereitstellung von Kapital und Expertise für Projektträger, private Entwickler und den öffentlichen Sektor (derzeit ein Hauptkunde der Bank).

Die Kommunalkredit möchte die Chancen im dynamischen Infrastruktur- und Energiemarkt noch stärker nutzen, indem sie auf ihre tiefgreifende Sektorexpertise setzt, die über klassische Kreditvergabe hinausgeht, heißt es.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, Jacques Ripoll als neuen CEO der Kommunalkredit willkommen zu heißen“, wird Hans Larsson zitiert, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Mit seiner umfassenden Führungserfahrung in der Bankenbranche und seinem tiefen Verständnis für das Infrastruktur- und Energiegeschäft ist er ideal geeignet, um die Kommunalkredit in die nächste Entwicklungsphase zu führen.“

„Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Teil der Kommunalkredit zu werden“, so Jacques Ripoll: „Die Kommunalkredit ist ein beeindruckendes Finanzinstitut mit einer starken Erfolgsbilanz bei Finanzierungslösungen für die europäische Infrastruktur- und Energiebranche. Als vertrauensvoller Partner für Investoren und supranationale Organisationen agiert die Bank auch als innovativer Vorreiter bei neuen Technologien und Geschäftsmodellen. Ihre tiefe Expertise im Bereich Infrastruktur und Energie ermöglicht es ihr, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Transaktionen zu strukturieren. Ich freue mich darauf, mit Sebastian Firlinger und dem Management-Team die Kommunalkredit auf ihrem weiteren Wachstumspfad als europäischer Infra Banking Expert zu führen.“

„Wir sind sehr erfreut, dass Jacques die Rolle des CEO angenommen hat“, so Paal Weberg, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Managing Partner bei Mehrheitseigentümer Altor: „Er bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Infrastruktur- und Energiefinanzierung mit, ein tiefes Verständnis für Finanzinstitute sowie die internationale Perspektive, die notwendig ist, um die Kommunalkredit in die nächste Wachstumsphase zu führen.“

„Ich möchte Sebastian Firlinger danken, der die Kommunalkredit äußerst erfolgreich als interimistischer CEO geführt und die organisatorischen Grundlagen für den nächsten Entwicklungsschritt gelegt hat. Wir schätzen seine weitere Führung als CFO und CRO der Bank sehr“, so Larsson.