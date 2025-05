Linde Verlag startet zum 100-jährigen Jubiläum seinen KI-Assistenten

Wien. Am 19. Mai lud der Linde Verlag anlässlich seines 100-jährigen Bestehens zum Jubiläumsfest. Ein eigenes KI-Tool, gemeinsam mit NWB entwickelt, soll in rund einem Monat in Probebetrieb gehen.

Unter dem Motto „Wissen mit Weitblick“ lud der Linde Verlag am 19.5.2025 anlässlich seines 100-jährigen Bestehens Autor:innen, Referent:innen, Geschäftspartner:innen und Kund:innen zum Jubiläumsfest in das Wien Museum am Karlsplatz. WU-Institutsvorstand Michael Lang würdigte in seiner Festrede 100 Jahre unternehmerische Kontinuität gepaart mit Innovationsgeist und die Bedeutung des Verlags für die steuerliche Fachwelt.

Der KI-Wettlauf

Mit Begrüßungsworten von Eigentümer und Geschäftsführer Benjamin Jentzsch sowie Geschäftsführer Klaus Kornherr begann der Festabend, durch den ORF-Anchor Martin Thür führte. Gemeinsam mit rund 400 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Finanz und Justiz wurde bis spät in die Nacht ausgelassen gefeiert, freut sich der Verlag in einer Aussendung.

Dabei gab es auch eine Ankündigung für die Fachwelt: Das in Kooperation mit der deutschen NWB-Gruppe entstehende hauseigene Linde KI-Tool wird im Herbst zur Verfügung stehen, kündigte Linde-Eigentümer Jentzsch in seiner Festrede an. Dabei geht es um eine fachspezifische Rechercheassistenz und einen effizienteren Zugang zu den Inhalten der Linde Datenbank (LinDa).

Das neue Tool setzt auf der hauseigenen Recherchedatenbank auf und könnte damit in eine ähnliche Richtung entwickelt werden wie die Konkurrenzprodukte Manz Genjus KI und Lexis+ AI. Hier lässt sich Linde noch nicht in die Karten blicken, was Leistungsumfang und Usability betrifft – die Wartezeit soll aber nur noch kurz sein, heißt es.

Wie Linde-Geschäftsführer Klaus Kornherr gegenüber Extrajournal.Net festhielt, soll das neue Tool, an dessen Name noch gefeilt wird, einiges anders – und besser – machen als die Konkurrenz. Man habe technologisch viel geprüft und evaluiere noch den einen oder anderen Aspekt. Viel Arbeit sei auch in die Aufbereitung der Daten geflossen, um diese mit den Bedürfnissen der KI-Technologie kompatibel zu machen. Bereits in rund einem Monat soll die Linde KI ausgewählten Testerinnen und Testern zur Verfügung stehen und nach dem Sommer dann der Echtbetrieb beginnen.

„Ein Jahrhundert Fachkompetenz“

In festlichem Ambiente wurde im weiteren Verlauf des Abends die Geschichte des Verlags nachgezeichnet, der aktuelle Kurs umrissen und der Blick auf künftige Entwicklungen gerichtet. Univ.-Prof. Lang, Vorstand des Instituts für Österreichisches und Internationales Steuerrecht an der WU Wien, nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Steuern und ließ dabei auch die SWK (die Steuerrecht-Publikation ist die wichtigste Fachzeitschrift des Verlags) hochleben: Auch die SWK wird jetzt 100 Jahre alt.

Seine eigene langjährige Verbundenheit als Autor, Herausgeber und Chefredakteur der SWI bezeuge die hohen Qualitätsstandards des Medienhauses und die Wertschätzung, die das Familienunternehmen in dritter Generation seinen Autor:innen entgegenbringe. „Was Linde seit 100 Jahren auszeichnet, ist nicht nur fachliche Exzellenz, sondern die enge, persönliche Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren – durch Offenheit, Flexibilität und rasche Publikation entsteht ein Raum für Austausch, der die steuerrechtliche Diskussion in Österreich nachhaltig prägt“, so Lang.

Der WU-Professor lobte die Bereitschaft des Fachverlags, nicht nur Titel mit großem Marktpotenzial, sondern auch weniger breite, aber wissenschaftlich interessante Publikationen (z.B. Disserationen und Habilitationen aus dem Steuerrecht) aufzulegen und damit das Fachgebiet weiterzubringen. Lobenswert sei außerdem der Mut, mit englischsprachigen Publikationen die Grenzen des deutschsprachigen Marktes zu überschreiten.

Das Portfolio für die Zukunft

Mittlerweile hat Linde über 100 Mitarbeiter:innen und deckt mit einem Portfolio von 20 Fachzeitschriften, jährlich rund 270 Fach- und Sachbüchern und 300 Weiterbildungsveranstaltungen sowie digitalen Tools und der Datenbank LinDa zahlreiche Fachgebiete ab – zentriert um die Themengebiete Steuern, Recht und Wirtschaft.

Gemäß dem Motto des Jubiläums „Wissen mit Weitblick“ sieht Klaus Kornherr die besondere Stärke des Traditionsunternehmens darin, mit „Leidenschaft für starken Content, gelebten Partnerschaften und intensiver Vernetzung in der Community zu begeistern – und diesen Weg mutig mit neuen Technologien fortzusetzen.“ Fortschritt braucht die Bereitschaft, Bestehendes immer wieder neu zu denken, so Benjamin Jentzsch: „Digitalisierung ist für uns mehr als ein technischer Wandel – wir wollen echte Lösungen schaffen, die den Arbeitsalltag von morgen mitgestalten.“

Grußbotschaften und Feierlichkeiten

Happy Birthday wünschten dem Gastgeber per Videobotschaft Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, weiters Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck. In ihren Grußbotschaften betonten sie die Rolle des Linde Verlags als verlässliche Quelle für Fachinformationen aus den Bereichen Steuer, Wirtschaft und Recht.

Zu Klängen aus 100 Jahren Musikgeschichte vom DJane-Pult, einem Flying Buffet samt Jubiläumstorte und einer Kunstverlosung zugunsten des Vereins „Leben ohne Krankenhaus“ wurde bis spät in die Nacht gefeiert und genetzwerkt. Einen Überblick über die Aktivitäten im Jubiläumsjahr gibt es hier.