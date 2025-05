Das ist das neue Präsidium der Pharmabranche unter Boehringer-GF Dobrocky

Management. Boehringer-Geschäftsführer Pavol Dobrocky ist neuer Präsident des Pharmaindustrie-Verbands Pharmig. Im Präsidium sind auch Roland Huemer, Elisabeth Keil und Nicole Daniela Schlautmann.

In der 71. Generalversammlung des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) wurden das Präsidium und der Vorstand für die Funktionsperiode 2025 bis 2028 gewählt. Neuer Präsident des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs ist Pavol Dobrocky, Geschäftsführer des Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna (RCV).

Gemeinsam mit ihm bilden Roland Huemer (Richter Pharma AG) als Vizepräsident, Elisabeth Keil (Daiichi Sankyo Austria) und Nicole Daniela Schlautmann (Merck Sharp & Dohme) als Vizepräsidentinnen das Präsidium der Pharmig. Bernhard Wittmann (Sigmapharm) kehrt nach seiner eineinhalbmonatigen Präsidentenrolle wieder in den Vorstand zurück.

Die Vorstandsmitglieder der Pharmig für die Funktionsperiode 2025-2028 sind Rebecca Fowler (Takeda Pharma), Mario Haller (Eli Lilly), Johann F. Kwizda (Kwizda Pharma), Beate Natmeßnig (CSL Behring), Elgar Schnegg (ratiopharm), Nina Thill (Vertex Pharmaceuticals Austria), Wolfgang Wacek (Sanova Pharma), Jens Weidner (Bristol-Myers Squibb) und Bernhard Wittmann (Sigmapharm).

Die Pharmig ist die Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder, die den Medikamenten-Markt laut einer Aussendung zu rund 95 Prozent abdecken.

Die Aufgaben

„Mit Blick in die Zukunft stehen wir vor großen Herausforderungen. Die Überarbeitung der EU-Pharmagesetzgebung, neue Anforderungen an Lieferketten und die Diskussionen um Versorgungssicherheit werden unsere Arbeit maßgeblich beeinflussen. Gleichzeitig verschärft sich der globale Wettbewerb, und die Rahmenbedingungen ändern sich rasant. Umso wichtiger ist es, dass wir die Stärken unseres Standorts weiterentwickeln: Forschung, Produktion und Distribution entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, so Pharmig-Präsident Pavol Dobrocky.

Zur Wahl des Präsidiums und Vorstandes sagt Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmig: „Mit dem neu gewählten Präsidium und Vorstand ist die Pharmig bestens aufgestellt, um die bevorstehenden Aufgaben entschlossen anzugehen. Diese Besetzung bringt strategischen Weitblick, umfassende Expertise, Vielfalt und Zukunftsorientierung zusammen – das ist eine starke Grundlage, um unsere Rolle als aktiver und verlässlicher Partner für Politik, Verwaltung und Gesellschaft weiter auszubauen.“