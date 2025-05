Deloitte holt Traunsteiner Steuerberatung in OÖ an Bord

Big Four & Expansion. Deloitte übernimmt die Traunsteiner Steuerberatung und setzt damit den Ausbau in den Bundesländern fort.

Deloitte setze seinen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort und baue die regionale Expertise aus, so eine Aussendung. Mit der Traunsteiner Steuerberatung mit Sitz in St. Valentin werde das Netzwerk in Österreich um einen starken regionalen Partner erweitert (die Kanzlei hat laut den Angaben ein 25-köpfiges Team und wurde vor rund 40 Jahren gegründet).

Obwohl St. Valentin geografisch zu Niederösterreich gehört (es liegt nahe der Grenze der beiden Bundesländer), wird der Standort organisatorisch aufgrund der räumlichen Nähe mit den oberösterreichischen Deloitte Standorten Linz, Steyr und Kirchdorf geführt, so Deloitte.

Für die Kundinnen und Kunden von Traunsteiner bleibe der Standort unverändert bestehen, auch die Ansprechpartnerinnen und -partner bleiben dieselben. Neben Johann Traunsteiner und Beate Steiner werde die Kanzlei künftig auch von Gregor Binder als Geschäftsführer geleitet.

Die Statements

„Als führender Berater für KMU, Freiberufler und Start-ups freuen wir uns sehr, die Traunsteiner Steuerberatung in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen. Durch den Zusammenschluss unter dem Dach von Deloitte gewinnen wir große regionale Verstärkung“, so Clemens Klinglmair, Partner bei Deloitte Österreich.

„Uns ist es wichtig festzuhalten, dass sich für unsere Kundinnen und Kunden bei der laufenden Betreuung nichts verändern wird. Doch die Kooperation mit Deloitte bietet viele neue Möglichkeiten, wie etwa das umfassende Know-how der stärksten Steuerberatungskanzlei des Landes sowie noch größere regionale Expertise sowie Vor-Ort-Beratung“, wird Johann Traunsteiner zitiert. Beate Steiner: „Mit dieser Kooperation stellen wir die Weichen für eine langfristig erfolgreiche Zukunft – sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Feierliche Eröffnung

Um den Zusammenschluss zu feiern, fand Mitte Mai unter dem Motto „Gemeinsam zu neuen Höhen“ ein Event im Valentinum in St. Valentin statt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es neben Networking auch einen Impulsvortrag des ehemaligen Profisportlers und Olympioniken Felix Gottwald.

Unter den Gästen waren laut den Veranstaltern: Alois Schoder (Geschäftsführer Leading Broker United Austria GmbH), Christian Binder (Leitung Rechnungswesen Trauner Verlag & Buchservice GmbH), Wolfgang Jahl (Geschäftsführer M.A.D. Handelsgesellschaft mbH), Bernd Alber (Notariat Enns), Moritz Otahal (Head of Marketing & Sales Lithos Crop Protect GmbH), Lukas Michlmayr (Bürgermeister Haag) und Kerstin Suchan-Mayr (Bürgermeisterin St. Valentin).