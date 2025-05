Fresenius-Rektor: „Österreich könnte eine Vorreiterrolle einnehmen“

Diese Meldung wird nach 1 bis 30 Tagen für Sie freigeschaltet. Versuchen Sie es erneut! Oder noch besser: Sofort vollen Zugriff mit unserer günstigen Pro-Mitgliedschaft.

Zugang erforderlich Sie müssen ein Zugangs-Paket besitzen, um diesen Inhalt zu sehen. Ansicht Zugangs-Pakete Sie haben schon ein Konto? Hier einloggen

Interview. Nachhaltigkeit ist ein großes Schlagwort – aber oft nicht mehr als das. Martin Kreeb, Rektor der University of Sustainability (Charlotte Fresenius Privatuni) spricht über die Standards, einschlägige Bildungsangebote und seine Ziele.

Nachhaltigkeitsziele in Zeiten budgetärer Engpässe

Extrajournal.Net: Herr __________________ ____ _ __ ____ ________ _____________ _______ _____ ___ ____ _ ______ ____________ ___ __ ___ _________ __ ___ ________ ___ ____ ___ ____ __ _____________ _____ ___ ____ ____ __ ______ ________ _____

Martin Kreeb: Österreich steht vor der Herausforderung, trotz budgetärer Engpässe an seinen ______ ______ ___________ _____ ___ ___ ________________ ____ _ ___________ _________ __ ______ ______________________ _ ____________ ___________ _____________ ___ _____ __ ___________ _________ __________ ______________ ___ _______ ___ ____ ___ __ _____________ _______ ________ ____________________ ______ _____ ________ ________ _______________ _________ ___ __________________ __ _ ______ ___________ _____________ _________ ____ ______ ________ ________________ ____ ___ ____________________ ___ ___ _________ _ ____ _____ ____________ _______ ___ ____ ____ _________ __________ ____________ ______ ___________ ____________ __________ __ ________________________ ________ ___ _________________ ____________ _________

Notwendig ist auch eine klare gesetzliche Verankerung von _________ ___ ____ ____ _____ _____ ________ ________ ___ ___ ______ ___ _____________________ _____ ____ _________ ___ _________ ___ _____ __________________ ___________ ____ ___ __________ ____ ______________ ___________ ___ ______________ ____________ ___ _____________ _____________ __ ____________ __ ___ __ ______ _____ ___ ___ ___________ ___ ______ ___ ________ __ ___ _______ ___________ ___ _______________ __ ___ _________

_____ ___ _ ___ ____ _ _______ ___ _ __ _______

Martin Kreeb: Klimaschädliche Subventionen des Individualverkehrs heute sind doppelt teuer – heute und erst recht morgen. Das ______ ______ ________________ ____________ ___ __________________ ______ ____ _______ _____ __________ ____ ____ ______ ________ ___ _______________ _____ ___ ___ _________ ______ ___ ___________ _____ __ ___________ ____ ___ ____ ____ ___ _____ __________ ___ _____ _____ ___ _____ ______________ ___________________ ___ _________ ____ ___________ ________ ___ _____ ________ ___ _____ _______ __________ _______ ___ ____ _______ __________________ _ ____ ____ ___________ ______ ___ ____ ____ __________ ___ ______ ______ _____ _____ ________ ___ ___ __________________ ___ _________________ __ ______ ___ _____ _____ ___ _____________ __ ___ ___ _____________ _ ____ ___ _____ ____ ____________________ __ _____________ ______________________ ________ _________ __ ___ ______ ______ __ ____ ___ _____ ______ ____ ____ _______ ___ ______ ____ ______________ ____ _______ ____________

Ohne verbindliche Standards geht es nicht

Besteht die Gefahr, dass _______ ___ ___ ____ ____ _______________ ___ ________ __ ____ ___ _________ ___ _ _______ ___ _______ ________ ____ __ ___ ____ _____ _________________ ___ ______ _________ ______ ______________ ____ ___________

Martin Kreeb: Ja, die Gefahr ist real: Nachhaltigkeit wird oft als Schlagwort verwendet, ohne dass ______ ______ _ ___ ___ ______ ___ _____ ______________ ____ ___ ___ __________ __________ ____ _____ ________ _____ _______ ____ ____________ _________ ______ ______ ___________ ____ _____ _________ ___ ____________ ________ ________ ________________ ___ _____________ ____ _____________ ___ ____ ____ _____ _____ _____________ ___ ________ _________________ ___ _____ ____________ ___ ____________ __ __ _____________ ___ ____________ _________ ______________ __ _ _______ ___ ________ ____________ ____________ _____________ ____ ___ _____ _______ ______________ __________ _______ ___ _________ _______ ___ ________ __ _________ ___ __ ____ ______________ ___ _____ ________ __ _____ ______ ___________________

Welche Rolle ______ ____ __ ________ ____ ____ ______ __ _ _____ _______________ _ ________ __ ___ _________ __ _____ ___ ____ ___ ______ _______ __ _____________

Martin Kreeb: Die Angebote im Bereich Kreislaufwirtschaft an österreichischen ______ ______ _ __ ________ __ _______ ______________________ __ _________________ ___________ ____ ___ ____ ______ ___ _________ _____ ___________________ ___ _____ ______ ___ ___ ______ _ __ _____________ ______ _______________ ___ ___________ _______ ______ ___ ______________________ ___ ______ ____________ _____ _____ __ _______ __ _________ ___ ___________ _________ __ _ __ ____________ __________ ____ __________ _________ ______ _____ ____ ____ __ ___________ ________ ___ _______ ____ _____ __ ____ _______ ____ _________________ ____________

Auch Kooperationen mit Wirtschaft und öffentlichen Institutionen sind oft ____ _____________ ___ __________ ___ _____________ _____________ ____ ___ _____________ ________ ______ ___ _____ _________________ ___ ____________________ ____ __________ _________ ______ _____________________ __ ___ _________________ ________ _______ __ ____ _____________ __________________ ________ ___ ____ ______ ________________ ______ _ ______ __ ____ ____ _____ ___ ____ ___ ________________ _______ ___________ ________ _ ___ _____ ___ _______ ___ _______ _________ _______ __________ ___ _____ _____ ______ ___ ____ __ ___ _______________

_________ _____ _ _____ ______ ___ ___ __ _____ __ __ ________________

Apropos: Ihre ________ ____ __ ___________ _ _______ ____ ____ ___ _____________ _________ ____ ___ _______ ____ ____ ________ _________ _________ ___ ___ ___ ____ ___ ___________

Martin Kreeb: Wir verfolgen einen integrativen Ansatz zur Nachhaltigkeit, der alle Bereiche der Hochschule umfasst. Unsere klassischen ______ ______ ___ __________ ______ ____________ ______ ___ _______________ _ __ _____ ________ ___ __________ ________ ______ __________ _ _____________ ___ _________________________ ______________________ ____ ____ ___________ ____ ________ ___ ___________ ____ _______ _____________ ___ _______ ___ _____________ ____________ __ _______ _____________ ___ _______ ____ __________ ____ __ __________ __________ ______ ______ ____ _____ ___ __________________ ______________ ___ _________ _____ ______________ _____ ___ _______ ________________________ ______________ ______________ ___ ____________ ______________ _______ _____ _________ ___ _____________ ____ ____ ______ ___ ___ _________________ ___ ______________ ____________________ _____ ________________ ___ ______ _____ ________ ___ ________ ___ __________ ___ _____________ ____ _________ ___ ___________ ____ ___________________ ___ ___________ _________________ ___________

Welche ______ _______ _____ ____ ___________ __ ________ ___ _ ___ ________ __ ______ ___ ____ _ ___ _______________ ____

Martin Kreeb: Die University of Sustainability richtet sich an Studierende, die ein starkes Interesse an nachhaltiger Entwicklung und ______ ______ ___ __________ __ ______________ _______ ____ __ ____________ ___ ___ _______ _________ __ _____ _______ ____________ ___ _______________________ _____________ _______ _________ ____________ ______ ___________ ___ ___ _________ ___________ ___ _________ ______ _______________ ___ ____________ ___ ___________ ________ __ _____ ____________ _____________ ________ _________ ___ ___ ________ ______ ___________ ___ _________________________ ___ ____ ________________ ___________ ___ ___ ___________ ___________ ___ ______________ __________ _______ _____ ______ _____________ ______________ ___ ____ ____________ __ _______ ______________ ______ ________ ____ ____ __ _______ _______ ______ ________ _________ ___ _________ ____ ____ _______________ ________ ___ ___ _______ ___ _____ ____ __ ____________ ___ ____ _______ _________ ___ ______________ __________ _________ _______ ___ __________ __ ______________ ____ ___ ____ ___ ___ ____ __ _____ _____________ ____________________ __________ __________ ________

Im Interview

Martin Kreeb ist Gründungsrektor der University of Sustainability – Charlotte ______ _____ ___ _________________ __ __ __________ __ _ ____________ _ __ _ _________ _________ __________________ ___ __ ______ ___ ______ ____ _________ ______ ____________________________ ______ ___ __ __________________________ __ ___ ____________ ______ ____ ________ __ _______ ___ ____ ___ ____ ___ _________________ __________________________ __ ___ __ ___________ ____________ ____ _ ______________________ ____ _______________ __________________ ________________________ _____ ________ ___ _____________________ ___ ________ ___ ____________________