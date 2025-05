So bewältigt man Prüfungsangst: Neue Seminare von ASW und WIFI

Wien/St. Pölten. Die Angst vor einer Prüfung kann lähmend wirken. Zwei Bildungsanbieter wollen bei mündlichen Tests weiterhelfen.

Die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (ASW) bietet mit „Keine Angst vor mündlichen Prüfungen: So funktioniert´s!“ ein Seminar gegen Prüfungsängste an (23.6.2025). Laut Ankündigung lernen die Teilnehmenden, wie sie ihre Auftrittskompetenz stärken, Prüfungsstress reduzieren und auf unerwartete Fragen souverän reagieren können. Behandelt wird demnach unter anderem wie man Argumente klar und überzeugend präsentieren und mit Körpersprache Kompetenz ausstrahlen kann.

Souveränität statt Denkblockade

Ein weiterer Aspekt des Seminars ist das Erlernen von Techniken, um Denkpausen und Blockaden zu meistern, heißt es. Ziel ist dabei, trotz Nervosität authentisch und überzeugend auftreten zu können. Laut ASW richtet das Seminar unter der Leitung von René Rumpler primär an Kanzleimitarbeiter und Berufsanwärter, die vor einer mündlichen Prüfung stehen und ihren persönlichen Auftritt stärken möchten.

Auch beim WIFI Niederösterreich will man Menschen mit Prüfungsängsten helfen: „Mental stark: Der Schlüssel zum Prüfungserfolg“ soll dazu beitragen, Prüfungsangst und Denkblockaden durch mentale Stärke zu überwinden und so zum Erfolg kommen. Dazu gibt es mehrere Termine am WIFI St. Pölten ab Oktober.