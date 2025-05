Soravia macht Bernhard Hundskarl zum CFO bei Immo-Firma Adomo

Management. Bernhard Hundskarl ist neuer Chief Financial Officer (CFO) des Immo-Dienstleisters Adomo mit 2.500 Beschäftigten. Er kommt von ViennaEstate.

Adomo, Plattform für Immobiliendienstleistungen im deutschsprachigen Raum und Teil der Soravia-Gruppe, hat Bernhard Hundskarl zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Gemeinsam mit CEO Matthias Wechner und Jakob Soravia, Chief Innovation Officer (CIO), bildet er ab sofort die Geschäftsführung des Unternehmens.

Adomo vereint seit 2018 Unternehmen in den Bereichen Property Management, Cleaning & Services, Facility Management und Real Estate Agents unter einem Dach. Das Unternehmen betreut laut einer Aussendung rund 6,2 Millionen Quadratmeter Nutzfläche in Österreich sowie Deutschland und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter.

„Die Berufung von Bernhard Hundskarl unterstreicht die Eigenständigkeit und Zukunftsorientierung der Adomo. Mit seiner breiten Expertise und seinem strategischen Weitblick wird er einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Expansion leisten“, so Soravia-CEO Erwin Soravia.

Der Werdegang

Bernhard Hundskarl war seit Juli 2024 als Head of Property Management bei Adomo tätig. Der studierte Immobilienökonom war vor seinem Einstieg bei Adomo Prokurist für Controlling und Finanzen bei der ViennaEstate Immobilien AG.

Außerdem war er Geschäftsführer der ViennaEstate Asset Management GmbH und der ViennaEstate Hausverwaltung GmbH. Er ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und Vortragender in den Fächern Portfoliomanagement, Finanzierung und Bewertung an der FH Kärnten.