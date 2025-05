Erste Group: Gottfried Haber ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Großbanken. Notenbanker Gottfried Haber wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Erste Group gewählt. Gabriele Semmelrock-Werzer ist neu in dem Gremium.

Am 21. Mai 2025 fand die 32. Hauptversammlung der Erste Group Bank AG in Wien statt. Die Aktionär:innen stimmten mit 100% der abgegebenen gültigen Stimmen dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro pro Aktie auszuschütten. Die Hauptversammlung erteilte den Vorstandsmitgliedern mit 99,77% der abgegebenen gültigen Stimmen und den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit ebenfalls 99,42% die Entlastung, teilt das Institut mit.

Wahlen in den Aufsichtsrat

Die Aktionär:innen wählten dabei auch zwei neue Kapitalvertreter:innen in den Aufsichtsrat: Gottfried Haber ist habilitierter Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre und war zuletzt Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), außerdem Vorsitzender des Fiskalrats u.a. Gabriele Semmelrock-Werzer hat leitende Funktionen bei der Erste Group und der Kärntner Sparkasse ausgeübt und war im Aufsichtsrat von Erste Bank Oesterreich, Erste Asset Management und Vienna Insurance Group.

In seiner konstituierenden Sitzung nach der Hauptversammlung 2025 wählte der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat Gottfried Haber zum Vorsitzenden des Gremiums. In dieser Funktion folgt Haber auf den früheren PwC-Chef Friedrich Rödler, der seit 2004 dem Aufsichtsrat der Erste Group angehörte und diesen seit 2012 als Vorsitzender leitete.

Die Statements

Peter Bosek, CEO der Erste Group: „Fritz Rödler hat bei der Transformation der Erste Group von einer österreichischen Sparkasse zum größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU eine entscheidende Rolle gespielt. Wir konnten im Vorstand mehr als zwei Jahrzehnte lang von seiner Erfahrung und seinem Fachwissen profitieren, auch bei unserer letzten Akquisition in Polen. Dafür möchte ich ihm im Namen des gesamten Vorstands meinen aufrichtigen Dank aussprechen.“

Gottfried Haber: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir von den Aktionären und vom Aufsichtsrat entgegengebracht wurde. Die Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden ehrt mich und erfüllt mich mit Demut. Ich übernehme den Aufsichtsrat mit dem Anspruch und der Verantwortung, die Erste Group erfolgreich bei ihrem nachhaltigen Wachstumskurs zu begleiten. Dabei werde ich die Interessen von Aktionären, Mitarbeitern und Kunden stets in den Mittelpunkt stellen, mit dem Ziel, einen Beitrag zur finanziellen Gesundheit der Menschen und der Wirtschaft zu leisten.”