Neuer AI-Voice-Assistent für die US-Rechtsbranche von LexisNexis

Produkte & Offensiven. LexisNexis Legal & Professional hat in den USA einen personalisierten AI-Voice-Assistenten für die Rechtsbranche vorgestellt. Für Österreich wird er evaluiert.

Statt Prompts zu tippen reicht die Stimme des Users

Der neue AI-Voice-Assistent wird konkret als Teil des KI-Tools Lexis+ AI ausgerollt. Die AI-Voice- Unterstützung und neue fortschrittliche Argumentationsfähigkeiten vereinfachen die Nutzung von AI, sodass juristische Fachleute in den USA auf natürliche Weise mit dem AI-Assistenten sprechen können, so eine Aussendung von LexisNexis.

„Mehr Tempo für bessere Arbeitstage“

Der neue Anwendungsfall bietet Kund:innen größere Flexibilität in den Arbeitsabläufen. Ziel sei, hochqualitative juristische Arbeiten schneller zu liefern und so den Arbeitstag zu verbessern. „Wir möchten es unseren Kunden zunehmend leichter machen, mit den AI-Lösungen von LexisNexis zu arbeiten, um herausragende juristische Arbeiten zu generieren“, so Sean Fitzpatrick, CEO von LexisNexis Nordamerika, UK und Irland.

Bei dem neuen Tool handele es sich um den ersten personalisierten AI-Voice-Assistenten der Rechtsbranche, so Fitzpatrick: Der Austausch zwischen Mensch und AI soll „intuitiver, produktiver und für jeden einzelnen Kunden vorteilhafter“ werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Funktionen sind für US-Kund:innen entweder jetzt bereits verfügbar oder werden in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen, verspricht LexisNexis.

Gegebenenfalls auch in Österreich

„Seit vielen Jahren machen wir LexisNexis‘ Innovationen der hiesigen Rechtsbranche zugänglich. Auch beim Voice-Assistenten werden wir analysieren, ob dieser Anwendungsfall hier Sinn macht, und werden ihn gegebenenfalls auch nach Österreich bringen“, so Susanne Mortimore, CEO von LexisNexis Österreich.

Mit der AI-Voice-Unterstützung in Lexis+ AI können Benutzer:innen eine juristische Frage stellen, einen Entwurf initiieren und eine Zusammenfassung von Rechtsprechungen mit Sprachbefehlen anfordern.