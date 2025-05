Neuer Name, neue Dienste und neuer Geschäftsführer bei Cegeka

Manager für IT & Cloud. Cegeka bietet jetzt auch den Bereich „Data & AI“ an, benennt sich um und holt Gernot Höretzeder in die Geschäftsleitung.

IT-Dienstleister Cegeka Business Solutions GmbH feiert dieses Jahr das zehnjährige Firmenjubiläum in Österreich und operiert ab sofort unter dem neuen Namen Cegeka Austria GmbH. Anlass für die Namensänderung war laut einer Aussendung unter anderem die Erweiterung des Portfolios: Von nun werden demnach auch Lösungen im Bereich „Data & AI“ angeboten.

„Nur Unternehmen, die Daten sinnvoll nutzen, können sich transformieren und zu einer echten datengetriebenen Organisation werden. Doch der Weg dorthin kann steinig sein, wenn man nicht die richtigen Technologien und Skills oder auch ein falsches Mindset hat. Hier kommen wir als erfahrener Partner mit über 400 internationalen Experten ins Spiel, der maßgeschneiderte und individuelle Lösungen für jedes Unternehmen entwickelt“, so Managing Director Oliver Schneider.

Gernot Höretzeder neu in der Geschäftsleitung

Auch auf der personellen Seite gibt es in diesem Zusammenhang Neuerungen: Gernot Höretzeder übernimmt die Position des Director Customer Projects und wird Mitglied der Geschäftsleitung.

Er ist Founder und Managing Partner der Venture Management & Engagement GmbH, die auf Unternehmensbeteiligungen, Management Consulting und Interims Management spezialisiert ist. Vor seinem Einstieg bei Cegeka war Höretzeder laut den Angaben 15 Jahre bei BE-terna, wo er zuletzt Prokurist und als Business Line Manager D-A-CH tätig war.