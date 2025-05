Greystar ernennt Matthias Euler zum neuen Managing Director

Frankfurt/Wien. Matthias Euler ist neuer Managing Director für Deutschland und Österreich beim internationalen Immobilienverwalter Greystar. Er kommt von CBRE.

Greystar, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Management, Development und Investment von Mietwohnimmobilien, hat Matthias Euler im Frankfurter Büro zum neuen Managing Director für Deutschland und Österreich ernannt. Er tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Jan-Felipe Salzmann an.

Greystar ist laut eigenen Angaben der größte Betreiber von Wohnungen in den USA und verwaltet weltweit, mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, Immobilien im Wert von fast 315 Mrd. US-Dollar.

Der Werdegang

Matthias Euler verfüge über 30 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor in den Bereichen Investment, Asset Management sowie Development und beriet laut einer Aussendung Unternehmen wie KKR, The Social Hub und die International Campus Group bei Studentenunterkünfte und Mikroapartments. Er war rund 15 Jahre bei CBRE Capital Markets tätig, wo er den Gewerbeimmobilienmarkt betreute.

„Matthias Euler stößt in einer wichtigen Phase für unser Geschäft in Deutschland und Österreich zu uns, in der wir signifikante Projekte realisieren und unsere Präsenz ausbauen. Seine umfassenden Marktkenntnisse und seine Erfahrung in den Bereichen PBSA und Micro Living werden maßgeblich dazu beitragen, unsere Wachstumspläne voranzutreiben“, so Mark Kuijpers, Senior Managing Director Central Europe bei Greystar.