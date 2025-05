Peter Csoklich ist neuer Wiener Anwälte-Präsident: Die Aufgaben

Interessenvertretungen. Peter Csoklich ist neuer Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien. Er folgt auf Michael Rohregger und tritt in herausfordernden Zeiten an.

Peter Csoklich ist neuer Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien: Dies ist das Ergebnis der Wahlen im Zuge der Plenarversammlung 2025, so eine Aussendung der Kammer. Csoklich folgt Michael Rohregger nach, der nach zwei Jahren an der Spitze sein Amt vorzeitig zurücklegte. Die RAK Wien, größte Landeskammer ihrer Art in Österreich, feiert heuer ihr 175-jähriges Bestehen – und muss mit aktuellen Herausforderungen wie Nachwuchsmangel, Digitalisierung und kriselnder Altersvorsorge umgehen.

Briefwahl erhöht die Teilnehmerzahl

In der Plenarversammlung der Rechtsanwaltskammer Wien in den Räumen der Sigmund Freund Privatuniversität (SFU) standen am Donnerstag Wahlen im Rahmen der Selbstverwaltung auf dem Programm, darunter das Amt des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Wien. Die Möglichkeit der Briefwahl sorgte für eine höhere Wahlbeteiligung als zuletzt, heißt es weiter.

Peter Csoklich wurde zum neuen Präsidenten gewählt und folgt auf den im Mai 2023 gewählten Vorgänger Michael Rohregger, der sich nach halber Laufzeit seiner Präsidentschaft aber entschied, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Unter der Leitung Rohreggers wurden wichtige Digitalisierungs- und Modernisierungsschritte gesetzt und die Frau in der Rechtsanwaltschaft sowie das Thema Familie und Beruf stärker in den Mittelpunkt gerückt, so die RAK Wien. Die weiteren Präsidiumsmitglieder neben Csoklich sind Eric Heinke, Bettina Knötzl, Georg Brandstetter und Nikolaus Nonhoff; sie standen 2025 nicht zur Wahl.

„Neue Wege gehen“

Csoklich sieht nach der Wahl in herausfordernden Zeiten wichtige Aufgaben vor sich und betont in der Aussendung die zentrale Bedeutung von Unabhängigkeit, Vielfalt und Zukunftsorientierung für den Berufsstand: „Der Rechtsanwaltsberuf steht an einem Wendepunkt. Es gilt, die Attraktivität unseres Berufs zu stärken, die Selbstverwaltung und Unabhängigkeit der Anwaltschaft zu sichern und den technischen Wandel – Stichwort künstliche Intelligenz – im Rechtsbereich aktiv mitzugestalten.“

Dabei müssen die Anwältinnen und Anwälte ihre Rolle als unabhängige Vertreter:innen der Menschen konsequent bewahren, so Csoklich: „Nur so bleibt die Anwaltschaft auch für kommende Generationen deren starke Stimme – frei und vielfältig.“ Sein besonderer Dank gelte Michael Rohregger, der während seiner Amtszeit die Rechtsanwaltskammer Wien erfolgreich geführt hat.

Die Baustellen

Ein besonderes Anliegen sei es, die Servicefunktion der Kammer weiter auszubauen, mehr Kolleg:innen für die Standespolitik zu gewinnen und dabei insbesondere die Frauen in der Standesvertretung zu stärken: „Eine moderne Interessenvertretung braucht alle Stimmen. Wer die Unabhängigkeit unseres Berufs sichern will, muss bereit sein, aktiv mitzugestalten – für eine zukunftsfähige und breit aufgestellte Anwaltschaft“, so Csoklich.

Auf die Rechtsanwaltschaft warten wichtige standespolitische Herausforderungen, so der neue Präsident weiter: Vom Thema Nachwuchs, der Finanzierung der Pensionsvorsorge oder dem Erhalt der Unabhängigkeit des Berufsstandes bis hin zu den technischen Veränderungen im Zuge der Digitalisierung, wo der Mensch und die rechtsanwaltliche Arbeit trotzdem im Mittelpunkt bleibe. Die Attraktivität des Berufs müsse gefördert werden, um Abwanderung von Jus-Absolvent:innen in andere juristische Bereiche zu verringern.

Die Laufbahn

Mag. Dr. Peter Csoklich ist seit 1993 selbstständiger Rechtsanwalt und Gründungspartner der Kanzlei DSC Doralt Seist Csoklich. Er ist auf Gesellschafts- und Stiftungsrecht sowie Transport-, Versicherungs- und Außenwirtschaftsrecht spezialisiert. Seit 1997 ist er im Ausschuss der RAK Wien vertreten, seit 2010 auch als Delegierter beim ÖRAK (dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, der Dachorganisation der neun Landes-Anwaltskammern). Csoklich ist Vorsitzender des ÖRAK-Arbeitskreises für internationales Berufsrecht, Fachautor und Honorarprofessor an der WU Wien.