Faserkonzern Lenzing ernennt Georg Kasperkovitz zum neuen COO

Industrie & Management. Georg Kasperkovitz (58) wird neuer Vorstand und Chief Operations Officer (COO) des Faserkonzerns Lenzing. Die Aufgabe lautet „Kostenexzellenz“.

Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Georg Kasperkovitz mit Wirkung zum 1. Juni 2025 als Vorstandsmitglied und Chief Operations Officer (COO) der Lenzing AG bestellt, teilt das Unternehmen mit.

Die Laufbahn

Kasperkovitz bringe mehr als 15 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Management-Funktionen in Europa, Nordamerika und Asien mit – den wichtigsten Produktionsregionen und Märkten von Lenzing. Konkret war er u..a. Business Unit CEO beim internationalen Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi (2016-2019), Vorsitzender des Vorstandes der Rail Cargo Austria AG (2012-2016) und Partner beim Beratungsunternehmen McKinsey (1999-2012). Georg Kasperkovitz ist studierter Maschinenbauingenieur (Dr. techn., TU Wien) und hat einen MBA der Harvard Business School.

Die Aufgaben

Bei Lenzing werde der neue COO als Mitglied des nunmehr wieder vierköpfigen Vorstands die unternehmensweiten Faserproduktionsstandorte leiten sowie das bereits laufende Performance-Programm vorantreiben, heißt es: Dessen Ziele seien „operative Kostenexzellenz“ und die Transformation des Gesamtunternehmens. Auch die Leitung und Weiterentwicklung des österreichischen Standortes in Lenzing (OÖ) gehört zu seinen Aufgaben.

Der Neue hat „Transformationsexpertise“

Patrick Lackenbucher, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG, wird in der Aussendung zitiert: „Die Lenzing AG konnte in den letzten Quartalen – trotz schwierigem Marktumfeld – eine kontinuierliche Ergebnissteigerung vermelden. Die aktuellen makroökonomischen Herausforderungen, anhaltend hohe Energiekosten und verschärfter globaler Wettbewerb erfordern weiterhin den vollen Fokus auf die Umsetzung und Weiterentwicklung des laufenden Performance-Programms. Profitabilität ist für Lenzing entscheidend, um im globalen Wettbewerb langfristig bestehen und weiter in neue Produkte und Märkte investieren zu können. Mit Georg Kasperkovitz verstärken wir daher unseren Vorstand mit fundierter operativer Transformationsexpertise – und relevanter Erfahrung im Vliesstoff-Markt.“

Georg Kasperkovitz: „Ich freue mich darauf, als COO der Lenzing AG meine Erfahrung in das Unternehmen einbringen zu können. Operative Exzellenz und die Steigerung der Profitabilität der Faserstandorte werden dabei im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen. Gemeinsam im Vorstand, mit dem Management und mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt es, in einem schwierigen Marktumfeld effizient zu arbeiten und die Wettbewerbsfähigkeit der Lenzing AG weiter zu stärken.“

Rohit Aggarwal, Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG: „Unser laufendes Performance-Programm zeigte zuletzt bereits positive Resultate. Trotz schwierigem Marktumfeld konnten wir unsere Ergebnisse im ersten Quartal 2025 deutlich verbessern. Im Umfeld aktueller geopolitischer Veränderungen und einer zunehmend aggressiven Zollpolitik gilt es, mit dem Ziel langfristiger Wertschöpfung die Agilität, Widerstandsfähigkeit und Kostenposition unserer Gruppe weiter zu stärken, um die Position der Lenzing als globaler Marktführer bei nachhaltigen Cellulosefasern ausbauen zu können. Georg Kasperkovits wird das gesamte Team unterstützen, das die so wichtige operative Exzellenz unserer Faserstandorte vorantreibt, und für genau diese Aufgabe sein umfassendes Know-how einbringen.“