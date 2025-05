Philipp Schermer ist jetzt Finance-Anwalt bei Binder Grösswang

Wien. Philipp Schermer (31) ist neuer Rechtsanwalt im Banking & Finance Team von Kanzlei Binder Grösswang.

Philipp Schermer ist ab sofort als Anwalt im Banking & Finance Team bei Binder Grösswang tätig. Zuvor war er bereits Rechtsanwaltsanwärter bei der Wirtschaftskanzlei. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören laut einer Aussendung Akquisitionsfinanzierungen, Projektfinanzierungen, Immobilienfinanzierungen und Verbriefungstransaktionen.

Die Laufbahn

Mag. Philipp Schermer LL.M. ist ausgebildeter Bankkaufmann und hat Rechtswissenschaften an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Mag.iur. 2019) sowie Bank- und Finanzierungsrecht an der Queen Mary University of London studiert (LL.M. 2020). Seit 2020 ist er auch Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang. Vor und während seines Studiums war Schermer für verschiedene Banken im Veranlagungsbereich tätig, heißt es dazu.

Die Statements

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, meine Karriere bei Binder Grösswang als Rechtsanwalt fortzusetzen. Die Zusammenarbeit mit einem so engagierten Team und die spannende Arbeit an komplexen Mandaten motivieren mich jeden Tag aufs Neue. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich hier erfahren habe, und freue mich darauf, weiterhin zum Erfolg der Kanzlei und unserer Mandanten beizutragen“, so Philipp Schermer.

„Wir legen großen Wert darauf, Talente aus den eigenen Reihen zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Philipp Schermer hat in den vergangenen Jahren als Rechtsanwaltsanwärter mit seiner fachlichen Exzellenz, seinem Engagement und seiner lösungsorientierten Arbeitsweise überzeugt. Seine Expertise und sein Einsatz sind eine große Bereicherung für unser Team und unsere Mandanten“, so Managing Partner Stefan Tiefenthaler.