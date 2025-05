Ulrich Leitner wird neuer Geschäftsführer von Gambit Österreich

Wien. Ulrich Leitner ist neuer Geschäftsführer der Gambit Solutions GmbH, eine auf SAP spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Wien.

Ulrich Leitner wurde zum neuen Geschäftsführer der Gambit Solutions GmbH in Wien ernannt. „Ulrich Leitner ist ein Top-Manager mit tiefem Marktverständnis, umfassender Branchenkenntnis und einem ausgeprägten Gespür für Menschen. Wir sind überzeugt, dass er die Expansion von Gambit in Österreich maßgeblich vorantreiben wird“, so Thomas Pasquale, Gründer und Managing Partner von Gambit Consulting.

Gambit Consulting ist eine auf SAP spezialisierte Unternehmensberatung mit Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und der Türkei, die Unternehmen aus Industrie und Mittelstand berät. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der Einführung von SAP Cloud. Gambit wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit rund 250 Mitarbeiter.

Der Werdegang

Ulrich Leitner bringt laut einer Aussendung rund 25 Jahre Erfahrung in der IT- und Versicherungsbranche mit – darunter über ein Jahrzehnt in geschäftsführender Position in der IT-Beratung. In den vergangenen Jahren war er als Geschäftsführer der ConVista Consulting GmbH Österreich und als Managing Partner der ConVista Consulting AG tätig.

Seine Karriere begann 1999 bei der msg systems AG in Wien. Es folgten Stationen bei SAP Österreich und ab 2008 bei ConVista. In jüngerer Zeit verantwortete er innerhalb der Gruppe unter anderem das SAP-Partnermanagement.