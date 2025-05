Investmentfonds-Tag 2025 ist am 4. Juni: Neues aus Finanzrecht & Besteuerung

Wien. Beim Investmentfonds-Tag 2025 geht es nächste Woche um Neuerungen im Investmentfondsrecht und zur Fondsbesteuerung.

Die Veranstaltung „Investmentfonds-Tag 2025“ des Finanzverlags widmet sich aktuellen Neuerungen aus Recht und Steuern, die die Fondsbranche betreffen: Dabei geht es am Vormittag um aktuelle Entwicklungen im europäischen und österreichischen Investmentfondsrecht. Am Nachmittag folgt dann die steuerliche Behandlung von Fonds nach dem InvFG, dem ImmoInvFG, dem AIFMG und den aktuellen Investmentfondsrichtlinien, so die Veranstalter.

Die Themen

Behandelt werden demnach u.a.:

Konzeptionelles und Erweiterungen von OGAW- und AIFM-Rahmenwerk

Regulatorische Anpassungen mit den Schwerpunkten AIFMD II, ELTIF 2.0 sowie SFDR

Regulatorische Transparenz- und Offenlegungsanforderungen für AIFS und OGAWs

Anforderungen an Depotbank und Verwahrstelle

Implikationen von MiFID II und aus dem Green Deal für das Investmentfondsrecht

Ermittlung der Fondserträge, Fonds-Melde-Verordnung 2015

Aktuelle News zu Investmentfondsrichtlinien, Wagniskapitalfondsgesetz, AbgÄG 2023 und 2024 sowie aktuelle Judikate zu Investmentfonds

KESt-Abrechnung bei Fonds, Veranlagung der Fondserträge, etc.

Der Finanzverlag legt die Neuerscheinung „Praktischer Materialienband Investmentfondsgesetz und AIFM-Regelwerk“ dazu. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist anmelde- und kostenpflichtig.

Die Vortragenden

Dabei sind beim Investmentfonds-Tag 2025 konkret: