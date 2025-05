Wien. Ashoka, ein in rund 90 Ländern tätiges Netzwerk für Sozialunternehmer, bekommt eine neue Chefin in Österreich. Stephanie Cox wird neue Landesdirektorin.

Stephanie Cox wird neue Landesdirektorin von Ashoka Österreich. Sie leitete bis dato bei Ashoka das internationale Programm „Generation Changemaker“ in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, so eine Aussendung der Organisation.

Cox löst als neue Landesdirektorin die bisherigen Geschäftsführer Raphaela Tončić-Sorinj und Georg Schön ab. Tončić-Sorinj und Schön bleiben der Organisation aber erhalten. Schön leitet seit letztem Jahr den Bereich Strategische Partnerschaften für die globale Ashoka Organisation, und Tončić-Sorinj leitet Ashoka in anderen Ländern, momentan Skandinavien.

Die Statements

„Angesichts der multiplen Krisen unserer Zeit fühlen wir uns oft ohnmächtig. Doch genau hier setzt Ashoka an: Es macht Lösungen sichtbar, bringt sie in die Umsetzung und wird so zu einer echten Mut-Tankstelle als Antwort auf die Epidemie der Ohnmacht. In meiner neuen Rolle freue ich mich darauf, Ashoka Österreich gemeinsam mit unserem Team weiterzuentwickeln und durch starke Netzwerke und Programme eine proaktive Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben“, so Stephanie Cox.

„Ashoka Österreich hat neben der Suche und Unterstützung von unseren Ashoka Fellows in der Vergangenheit durch die Entwicklung innovativer und systemisch wirkender Projekte häufig Pionierarbeit geleistet: So zum Beispiel durch die Gründung des Ashoka Visionary Program und die Unterstützung sozialer Innovationen im Integrations– und Bildungsbereich. Wir alle können stolz auf diese Arbeit sein, die entscheidend zum sozialen Innovationssektor in Österreich beigetragen hat“, so Raphaela Tončić-Sorinj.