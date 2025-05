Wiener Städtische: Mathematikerin Andrea Kolassa leitet die Kfz-Sparte

Versicherungen & Management. Andrea Kolassa (46) übernimmt die Leitung der Kfz-Sparte der Wiener Städtischen. Sie kommt von der Donau Versicherung.

Mit 1. Juni 2025 verantwortet Andrea Kolassa die Kfz-Sparte der Wiener Städtischen, so eine Aussendung. Sie avanciert damit innerhalb des VIG-Konzerns: Zuletzt war Kolassa bei der Donau Versicherung in leitender Position für die Bereiche Lebens- und Krankenversicherung verantwortlich.

Davor war die gebürtige Wienerin, studierte Mathematikerin und Betriebswirtin laut den Angaben als Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens in der Wiener-Städtischen-Gruppe tätig. Ihre Expertise in Produktentwicklung, Marktstrategie und operativem Management bringe sie nun in den Kfz-Bereich der Wiener Städtischen ein, heißt es. Die Städtische kam 2024 laut Versicherungsverband VVO auf einen Österreich-Marktanteil in der Autoversicherung von 11,23 Prozent und gehört damit zu den größten Anbietern. Der gesamte VIG-Konzern (inklusive Donau) erreicht 18 Prozent.

„Sparte neu ausrichten“

„Andrea Kolassa ist eine ausgewiesene Expertin mit breiter Führungserfahrung und fundiertem Fachwissen. Ich freue mich sehr, dass wir sie für diese Position gewinnen konnten. Die Mobilitätswende stellt neue Anforderungen an die Kfz-Versicherung – mit Andrea Kolassa sind wir dafür optimal aufgestellt“, so Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Kolassa: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die Kfz-Sparte innovativ weiterzuentwickeln und auf die zukünftigen Mobilitätstrends auszurichten. Diese Aufgabe zählt sicherlich zu den spannendsten in der gesamten Versicherungswirtschaft.“