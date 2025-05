MediaMarkt Österreich macht Fotios Gialouris zum neuen Finanzchef

Management. MediaMarkt Österreich und Schweiz haben künftig den gleichen Finanzchef: Fotios Gialouris (55), Managing Director Finance bei den Eidgenossen.

Fotios Gialouris, Managing Director Finance von MediaMarkt Schweiz, wird mit 1. Juli zusätzlich auch neuer Finanzchef von MediaMarkt Österreich. Er ist seit 2004 im Konzern tätig und verantwortet damit neben den Zahlen in der Schweiz auch jene in Österreich, so eine Aussendung: MediaMarkt gehe damit den Weg einer Ausrichtung im Sinne eines „Alpine-Clusters“ weiter, denn mit Gialouris werde nun die letzte, noch nicht vereinheitlichte Vorstandsfunktion länderübergreifend unter einem Dach zusammengefasst.

Eva Posan, die diese Rolle aktuell in Österreich bekleidet, werde MediaMarkt nach einer Übergangsphase an Gialouris mit Ende Juli auf eigenen Wunsch verlassen (sie zieht in den Vorstand von Hofer ein, Anm.d.Red.).

„Der Aufbau des Alpine-Clusters zeigt Wirkung – beide Länder profitieren zunehmend voneinander. Mit der Bündelung des Finanzbereichs unter einem gemeinsamen alpinen Dach gehen wir nun konsequent den nächsten Schritt, um diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiter zu stärken“, so Jan Niclas Brandt, CEO von MediaMarkt Österreich und Schweiz.

Der Werdegang

Fotios Gialouris ist studierter Diplom-Kaufmann und seit 2004 in der MediaMarktSaturn-Gruppe. Er arbeitete in den vergangenen 20 Jahren in den Finanzbereichen diverser Landesgesellschaften.

Gialouris hatte die Rolle des Managing Directors Finance bei MediaMarkt Österreich bereits von 2019 bis 2023 inne, bevor er in die Schweiz wechselte. Jetzt kehrt er in einer Doppelfunktion zurück.

Fotios Gialouris berichtet an Jan Niclas Brandt, CEO von MediaMarkt Österreich und Schweiz. Die Führungsebene bei MediaMarkt Österreich und Schweiz besteht weiters aus Jörg Bauer, Managing Director Sales, und Martina Altlechner, Managing Director Commercial.