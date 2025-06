NEUE TERMINE VERFÜGBAR: Ausbildung zum KI-Beauftragten

KI ist in aller Munde. Viele verstehen etwas unter KI (Künstliche Intelligenz), wenige etwas davon. Lernen Sie in diesem spannenden 2-Tagesseminar viele nützliche Sachverhalte kennen und profitieren Sie von anwendungsorientierten Umsetzungsbeispielen für Ihre Praxis! Mit Expertin MMag. Waltraud Ulrike Jelinek-Krickl und Dr. Markus Knasmüller, Geschäftsführer BMD & allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Software-Entwicklung.

Modul 1: Einführung in maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke

Modul 2: Technische Vertiefung in Microsoft Office & RICHTIG PROMPTEN

Modul 3: EU-Gesetzgebung und Datenschutz

Modul 4: Sicherheitsrisiken

Modul 5: KI in der Steuerberatung

Modul 6: Best Practices und Erfolgsgeschichten, Förderung von KI-Innovation

Kundenfeedback von Dipl.-Kfm. Joachim Barth (barth.pro Steuerberatung mbH): „Du hast in Deiner Einleitung nicht zu viel versprochen, schon eher etwas untertrieben. Frau Jelinek-Krickl zündete ein Feuerwerk, das es für mich in sich hatte! Sie verkörpert das Idealbild lebendiger Schulung. Ich habe ihr schon mitgeteilt, dass sie für mich wie eine unkaputtbare Energiequelle wirkte. Ich habe mich schon seit einigen Jahren nebenher mit dem Thema beschäftigt, hatte allerdings nur oberflächliches, mehr theoretisches Wissen. Sie schaffte es in eineinhalb Tagen, meinen düsteren KI-Wissensraum mit viel Praxis zu erhellen und aus dem kleinen Zimmer einen großen Ballsaal zu machen. Voll motiviert fuhr ich nach Hause und habe heute schon einige Themen umgesetzt.“

