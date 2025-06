Rödl & Partner holt Bankrechtler Stefan Werner ins Büro Frankfurt

Wirtschaftskanzleien. Rödl & Partner holt Commerzbanker Stefan Werner als Of-Counsel für den Banking & Finance Bereich am Standort Frankfurt/Eschborn.

Zum 1. Juni 2025 verstärkt der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Stefan Werner das Rödl-Team um Partner und Praxisgruppenleiter Banking & Finance Christian Conreder, so eine Aussendung. Prof. Werner war zuletzt Direktor und Syndikusrechtsanwalt bei der Commerzbank AG.

Die Laufbahn

Werner bringe über 30 Jahre Berufserfahrung in der Bankenbranche mit. Zu seinen Aufgaben bei der Commerzbank zählte u.a. die Begleitung von ABS-Transaktionen, das Recht der Anlageberatung, die Betreuung von Gerichtsverfahren und das Zahlungsdiensterecht. Dabei hat Werner laut den Angaben auch an der Gremienarbeit beim Bundesverband deutscher Banken (BdB) und European Payments Council (EPC) mitgewirkt. Er ist Honorarprofessor an der Georg-August Universität in Göttingen und in der Fachanwaltsfortbildung für Rechtsanwälte im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht tätig sowie einer der Herausgeber der BKR – Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (C.H.Beck).

Vor seiner Tätigkeit bei der Commerzbank war er für KPMG sowie über sechs Jahre für die Deutsche Bank AG in der Konzernrechtsabteilung tätig. Danach sammelte er in der Anwaltskanzlei Allen & Overy in Frankfurt am Main Erfahrung in der bank- und bankaufsichtsrechtlichen Beratung von nationalen und internationalen Mandanten, ehe er wieder in die Bankbranche, zunächst zur Credit Suisse Deutschland und danach die Dresdner Bank – Dresdner Kleinwort und damit die heutige Commerzbank, zurückkehrte. Werner studierte Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und promovierte im Jahr 1990 zum Dr.iur.

Die Tätigkeit

Schwerpunkte seiner Of-Counsel Tätigkeit bei Rödl & Partner werden der weitere Aus- und Aufbau einer starken Präsenz vor Ort und die Beratung von Mandanten im Bereich des Bank- und Zahlungsdiensterechts sein, heißt es. Der Frankfurter Standort wachse mit seinem Einstieg auf 24 Berufsträger.