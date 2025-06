WU Wien gründet neues Analytics-Department inklusive neuem Studium

Große Unis & Große Zahlen. Die WU Wien gründet das neue „Department of Business Analytics and Decision Sciences“: inklusive AI-Fokus, neuem Studienzweig und 6 neuen Professuren.

Mit der Maßnahme will die WU Wirtschaftsuniversität Wien ihre Schwerpunkte in Datenanalyse und Entscheidungswissenschaften ausbauen, so eine Aussendung: Mit dem neu gegründeten Department für Business Analytics and Decision Sciences, einem datenfokussierten Studienzweig im größten Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie einem neuen Kompetenzzentrum für Applied AI & Scientific Computing werde „Data Literacy“ – also der kompetente Umgang mit Daten – gestärkt.

Sechs Professorinnen und Professoren gesucht

Interim Heads des neuen Department of Business Analytics and Decision Sciences sind Univ.-Prof. Verena Dorner (Digital Ecosystems) und Univ.-Prof. Stefan Pichler (Banking and Finance). Am Department werden in den kommenden Monaten 24 neue akademische Stellen, darunter sechs Professuren, ausgeschrieben, so die WU.

Der erste Call zur Bewerbung um die neuen Professor:innen-Stellen startet bereits am 4. Juni 2025. Gefragt sind demnach Personden mit folgendem methodologischen Fokus: „machine learning, symbolic or sub-symbolic AI (including deep learning, reinforcement learning, generative AI, and automated decision-making), or modern statistics and economicetrics“.

Die übrigen zwei Stellen werden im Herbst ausgeschrieben (simulation, optimization, experimentation, algorithmic game theory, and/or market design).

Datenbasierte Entscheidungsprozesse seien heute ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Strategien in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Mit der zunehmenden Komplexität von Technologien steigen jedoch auch die Anforderungen an Nutzer:innen, heißt es.

„Wer heute erfolgreich wirtschaften will, muss Daten nicht nur erheben, sondern sie auch richtig analysieren und gezielt einsetzen können“, so WU-Rektor Rupert Sausgruber: „Die WU gestaltet diese Entwicklungen aktiv mit: Der neue Schwerpunkt verbindet ökonomisches Denken mit moderner Datenanalyse und gesellschaftlicher Verantwortung und schafft damit die Basis für fundierte strategische Entscheidungen in einer zunehmend datengetriebenen Welt.“

Die Forschungsschwerpunkte

Die Forschung am neuen Department für Business Analytics and Decision Sciences soll laut der Wiener Wirtschaftsuni innovative Ansätze für die Nutzung von Daten in Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln. Dabei konzentriere sich sich u.a. auf analytische und datengesteuerte Lösungen für Herausforderungen, darunter:

Automatisierung

Lieferkettenoptimierung

Personal- und Kundenmanagement

globale Geschäftsstrategien

Betrugserkennung

personalisierte KI-Empfehlungen

Anwendbar sei die Forschung in vielen Bereiche, etwa Klima, Energie, Mobilität, Krisenmanagement und Sicherheit sowie Kultur, Kreativität, Tourismus, Sport, Gesundheit und für eine lebenswerte Gesellschaft, wie es heißt. Auch für soziale Netzwerke und Marktplattformen sei sie von Bedeutung.

Neuer Studienzweig für datenbasierte Analysen

Gestärkt durch die personelle Aufrüstung wil die WU ab dem Studienjahr 2026/27 im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften den neuen Studienzweig „Business Analytics and Decision Sciences“ einführen. Dieser bereite Studierende gezielt auf datenbasierte Analysen und die verantwortungsvolle Anwendung algorithmischer Systeme vor, mit besonderem Fokus auf analytisches Denken und datenunterstützte Entscheidungsprozesse. Absolvent:innen erwerben damit Kompetenzen, die am Arbeitsmarkt zunehmend gefragt sind, heißt tes.

Strategischer Ausbau der Digital-Kompetenz

Seit 2020 setze die WU mit dem englischsprachigen Masterprogramm Digital Economy und spezialisierten Professuren gezielt auf Digitalisierungskompetenzen. Mit dem neu gegründeten Department und dem darauf abgestimmten Bachelor-Studienzweig werde dieser Fokus nun um den Schwerpunkt Business Analytics erweitert.

Das Kompetenzzentrum für Applied AI & Scientific Computing vereine WU-Forscher:innen, die an technischen und methodischen Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz arbeiten, unter einem Dach und dient als zentrale Plattform sowie Koordinationsstelle.