Steuerberater-Ranking 2025: Nominierungen sinken auf Normal-Niveau

Wien. Die IFA AG, Die Presse und Kooperationspartner LexisNexis haben heuer zum 11. Mal die Titel „Steuerberater:in des Jahres“ vergeben.

Am 21. Mai haben IFA AG, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis zum bereits elften Mal die Branchenauszeichnung „Steuerberater:in des Jahres“ vergeben. Per Videobotschaft gratulierte Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Die Trophäen wurden in sieben Fachkategorien sowie neun Bundesländer-Wertungen verliehen.

Zusätzlich wurden zwei Sonderpreise vergeben: Mit der Auszeichnung „Lebenswerk“ wurde Gerhard Gaedke geehrt. Für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres wurde Benedikt Kobzina mit dem „Rookie of the Year“-Award ausgezeichnet. Dieser Sonderpreis wird in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) vergeben.

„Österreichs Steuerberater:innen unterstützen Unternehmen und Privatpersonen mit großem Einsatz, ihre Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke unseres Landes. In einer Welt, die immer komplexer wird, sorgt die Expertise von Steuerberater:innen für Klarheit und Sicherheit“, so Gunther Hingsammer von der IFA AG.

Das Ranking 2025 und seine Vorgänger

Das Ranking wird durch Mobilisierung der Klientinnen und Klienten erstellt: Während der Nominierungsphase von Jänner bis Ende März konnten österreichische Unternehmer:innen sowie Freiberufler:innen ihre Favorit:innen für die Auszeichnung ins Rennen schicken, wozu sie in den letzten Monaten häufig von ihrer Kanzlei aufgefordert wurden.

Insgesamt sind heuer 15.583 Nominierungen eingelangt, heißt es. Damit ist der Mobilisierungsgrad im Vergleich zum Vorjahr um rund 17 Prozent gesunken, denn 2024 gab IFA-CEO Erwin Soravia noch mehr als 18.800 Nominierungen bekannt. Doch 2024 feierte man auch das 10-jährige Jubiläum des Awards. Verglichen mit 2023, sozusagen einem Normaljahr, gab es dagegen beinahe eine Punktlandung: Damals wurden rund 16.000 Nominierungen erzielt.

Wie die Besten gekürt werden

Die Bundesländer-Wertung erfolgt dabei als Publikumspreis anhand der eingegangenen Votings. Die Gewinner:innen der sieben Fachkategorien wird dagegen durch eine Fachjury mit Expert:innen aus der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche gekürt, heißt es.

Die Preisträger:innen der Fachkategorien

Freie Berufe: Mag. Leopold Brunner | TPA Regio Steuerberatung GmbH

Immobilien- und Bauwirtschaft: Mag. Herbert Kovar | Deloitte Wien

Internationales und Konzernsteuerrecht: Mag. Alexandra Dolezel | BDO Austria GmbH

Kleine und mittlere Unternehmen: Florian Woditschka BA MBA | Woditschka Steuerberatung GmbH

Medizinische Berufe: Mag. Claudia Modarressy | Grant Thornton Austria GmbH

Private Clients: Mag. Michael Pucher | LeitnerLeitner Salzburg GmbH

Umgründungen: Mag. Gerhard Heidrich CVA | ICON Wirtschaftstreuhand GmbH

Die Preisträger „Allrounder Bundesland“

Burgenland: Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH

Kärnten: ALPEN-ADRIA Steuerberatung GmbH

Niederösterreich: KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH

Oberösterreich: WTL Steuer- und Unternehmensberatung GmbH

Salzburg: Deloitte Salzburg

Steiermark: BDO Austria GmbH, Zweigniederlassung Graz

Tirol: Deloitte Tirol

Vorarlberg: RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG

Wien: TPA Steuerberatung GmbH

Die Sonderpreise