Fachverlag Manz mit equalitA-Gütesiegel für Frauenförderung

Wien. Der juristische Fachverlag Manz hat das staatliche Gütesiegel für innerbetriebliche Frauenförderung equalitA erhalten.

Konkret wurde Manz am 27. Mai 2025 mit dem Gütesiegel für innerbetriebliche Frauenförderung equalitA prämiert, freut sich der Fachverlag in einer Aussendung. Mit der equalitA-Auszeichnung reihe man sich in den Kreis jener Unternehmen ein, die aktiv daran arbeiten, die Zukunft chancengerechter zu gestalten.

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus verliehene Auszeichnung würdige heimische Unternehmen und Organisationen, die Frauen in allen Unternehmensbereichen und Führungspositionen stärken, faire Gehaltsstrukturen schaffen und die Förderung von Frauen strukturell verankern. Damit prämiert wurden in den letzten Jahren u.a. auch die Energie AG in Oberösterreich, TU Graz, MedUni Wien, Knorr-Bremse, die Nationalbibliothek oder auch Wirtschaftskanzlei E+H.

„Nicht nur Wissen, sondern auch Fairness und Transparenz“

„Als juristischer Fachverlag sehen wir es als unsere Verantwortung, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch aktiv für Fairness, Transparenz und Gleichstellung einzutreten“, so Bettina Grieshofer, Leiterin für Personal und Organisationsentwicklung bei Manz, die die Auszeichnung gemeinsam mit ihrer Kollegin und HR-Expertin Bettina Janus entgegennahm. „Dass unser Engagement nun auch offiziell anerkannt ist, ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit“, so Grieshofer.

Besonders hervorgehoben wurden im Rahmen des Awards u.a. die transparente Gehaltsstruktur bei Manz, die Förderung weiblicher Talente, ein modernes Karenz- und Wiedereinstiegsmanagement sowie eine gendersensible Unternehmenskultur. Diese Maßnahmen seien seit Jahren in der Unternehmensstrategie verankert und werden laufend weiterentwickelt, so der Verlag dazu.