Hilfe für Löwen und Tigerbabys: Pro-Bono-Award für DLA Piper

Wien. Kanzlei DLA Piper wurde für ihre Pro Bono-Tätigkeit für die Tierschutzorganisation Vier Pfoten mit dem Wirtschaft hilft-Award 2025 ausgezeichnet.

Wirtschaftskanzlei DLA Piper wurde für ihre Pro Bono-Tätigkeit für die Tierschutzorganisation Vier Pfoten – Stiftung für Tierschutz mit dem Wirtschaft hilft-Award 2025 ausgezeichnet: Das gemeinsame Projekt Rettung von Wildtieren erhielt den ersten Platz in der Kategorie Corporate Volunteering, freut sich die Kanzlei in einer Aussendung.

Hilfe für Löwen und Tigerbabys

Der Preis für die Unterstützung der Non-Profit-Organisation bei der Rettung von Wildtieren in Europa wurde im Rahmen der Awards-Gala am 3. Juni 2025 am Erste Bank Campus in Wien verliehen. Dank der unentgeltlichen rechtlichen Begleitung ihrer langjährigen Pro Bono-Mandantin konnten im Jahr 2024 zwei Tigerbabys und drei Löwen in Not gerettet und in Tierschutzzentren umgesiedelt werden, heißt es.

Die Wirtschaft hilft-Awards werden vom Fundraising Verband Austria an Unternehmen für herausragendes gesellschaftliches Engagement vergeben und prämieren die innovativsten und nachhaltigsten Spendenprojekte mit dem stärksten Social Impact, so die Beschreibung des Preises.

Auf dem Foto zum Wirtschaft hilft Award: Johannes Mader (Vier Pfoten), Laura Ulrich (Vier Pfoten), Claudine Vartian (DLA Piper), Josef Pfabigan (Vier Pfoten), Armin Redl (DLA Piper).

Die Aufgabe

Konkret leistete DLA Piper unentgeltliche Rechtsberatungsleistungen (Pro Bono) zur Unterstützung der Tierschutz-Organisation Vier Pfoten bei der Rettung von Wildtieren in Europa. Dazu zählten unter anderem die Ausarbeitung von Verträgen und die Überprüfung von Vereinbarungen, um diese Rettungsaktionen zu ermöglichen und den Tieren in Not ein neues Zuhause zu bieten.

Die rechtliche Begleitung unterstütze das Ziel von Vier Pfoten, den kommerziellen Handel und die Ausbeutung von Großkatzen zu beenden. Weitere Pro Bono-Aktivitäten der globalen Wirtschaftskanzlei betreffen Klimaschutz, Naturschutz, Gleichberechtigung und den Schutz der Rechte benachteiligter Menschen, insbesondere für Kinder, Asylsuchende, Flüchtlinge und Staatenlose, heißt es weiter. Der Schutz und die Erhaltung der Tierwelt sei dabei seit vielen Jahren eine der Hauptprioritäten des DLA Piper Pro Bono-Teams.

Die Statements

Claudine Vartian, Partner und Head der Pro Bono-Praxis bei DLA Piper in Österreich: „Unsere Pro Bono-Tätigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Kanzleiphilosophie. Die Rettung dieser Wildtiere ist ein Beispiel für die positiven Auswirkungen, die wir durch unsere rechtliche Expertise erzielen können und zeigt, wie wichtig juristische Unterstützung für den Tierschutz ist. Wir sind stolz, gemeinsam mit Vier Pfoten zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen von notleidenden Großkatzen beizutragen. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung unseres kontinuierlichen Engagements, eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft für Menschen und Tiere zu schaffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.“

Josef Pfabigan, Vorstandsvorsitzender und Präsident von Vier Pfoten: „Diese Auszeichnung gemeinsam mit unserem langjährigen Partner DLA Piper freut uns sehr und bestätigt, wie wirkungsvoll Zusammenarbeit im Tierschutz sein kann. Neben der konkreten Rettung von Wildtieren und ihrer lebenslangen, artgemäßen Unterbringung ist es darüber hinaus auch ein Hauptaugenmerk unserer Arbeit, systemische Veränderungen zu bewirken – etwa durch unsere Kampagnen gegen den kommerziellen Handel mit Großkatzen. Die fundierte rechtliche Unterstützung von DLA Piper ist dabei ein unverzichtbarer Bestandteil, um langfristig das Leid der Tiere zu beenden und eine Welt zu schaffen, in der Tiere mit Respekt und Mitgefühl behandelt werden.“