Diese Meldung wird nach 1 bis 30 Tagen für Sie freigeschaltet. Versuchen Sie es erneut! Oder noch besser: Sofort vollen Zugriff mit unserer günstigen Pro-Mitgliedschaft.

Zugang erforderlich Sie müssen ein Zugangs-Paket besitzen, um diesen Inhalt zu sehen. Ansicht Zugangs-Pakete Sie haben schon ein Konto? Hier einloggen

Welt der Gadgets. Die steirische E-Commerce-Firma Smarda erhält einen US-Award und das AIT präsentiert autonome Rollstühle am Airport. Die britische Supermarktkette Tesco wiederum jagt jetzt Ladendiebe an der Kasse per KI - was aber für Wirbel sorgt.

E-Commerce: Smarda in den USA ausgezeichnet

Das österreichische E-Commerce-Startup Smarda wurde beim Summit International ___ ________________ ___________________ ______ _____ _____ ______ _____________ _____ __ ___ ___ ___ ____ _________ _____ _____ ___ ___________ ___ __ __ __ ____________ ____ _________________ ____________________ __ _______ ________ ______ ___ ______________ ___ _____ ___ ______________ ___ _______ ___ _____________ ___ _____ ________ ___ __ ________ ___ ______________ ___________ ___ _______________ ___ ____ ___ _______ ___ ________ _____ ________ ___ _____________ _____________ ___________ ___ ________ ____ ___ ________ ____ ___ __ ____________ __________

Konkret ermöglich das System laut Presseinformationen des Unternehmens _______ ____ _ _____ ___ ______ ____ ____________________ ___ _____________ ______________ _________ ___ ______ ____ ____ ___________ ____ _______ ____ ______________ _______ ____ __ _______ ____ ___________ __ ____ _____ ____ _________________ _____ _____ _____ ___ ________ __ ___ __ ______________ __________ _______ __ _____ ______ _ ________ ______ ________________ ____ ______ _______ _______________ ___________ ___ _________________ _______ __ _______ _________ ______ ________ ___________ __ _____________ _____________ ___ _______________ ___ __________ ___________ __ ___________

Autonomer Rollstuhl für Flughäfen

Ein Forschungsteam des AIT (Austrian Institute of Technology) – genauer gesagt das ___ ______________ ___ ___ _ ________ ___________ __ _____________ ___ _ ______ _____ _ ___ _______ ___ _______ __________ _____ _______ ____ ___ _________ ___ ____ ______ ________ ______ ____ ________ _______________ _ ____ __________ ___________ ___ ___________ __________ _________ _____ _____ ___________ ______ _________ __ ___ _ __________ __ ___ ________ ____ __ ___________________ ___ __________ ____ ___________ ___ _______ ___ __ _ ____ _______ ___ __________ _____________ __________ ______ _____ _______ ____ ___ ___________ ___ ________ ___ ________________ _________ _____________ ______ _________

Dank dieses Systems kann eine einzelne Betreuungskraft mehrere Rollstühle gleichzeitig führen, was die ____ ______ _____ __ _____ ____ ________ _______________ _______ ________ ___ ____________ ________ ____ ___ ______ __________ __ _________ ________ ___ _______ _____ ____ __ __________ ________ ______ _ __ __ __________ ____________ ____ _____ ____________ __ ___ ___________________ ___ ____ _____________ _______________ ____________ _____ ______ __ __ _____ __________ ___ _ ___ ___ _________ _________ _______ _____ ___ ______ ____ _____ __ ___________ _________ ___ _________ ________ ___ __ ___ ______________ ________ ___ ____________ ___________ _____ ____ _____________ _______ ____ _________ ___ _______________ ___ ___________ _____________________ ____ ___________ ___ __________ ___________ ___ ________ _____ ___________ __ _________ ____ __________

Aufregung um KI-Kameras bei Tesco

Die britische Supermarktkette Tesco hat in einigen Filialen KI-gestützte Kameras an den Self-Checkout-Kassen eingeführt, um ___ _________ ____________ ___ _____ ___ __ _______ ________ __ ____________ _______ __ ___ _____________________ ____________ __ _ _______ _____ __ ___________ ___ _____ ___ ____ __________ ___ ____ ___________ _____ ________ _____________________ ___ ___ _____________ __________ ___ ____ _____ __________ ________ _ ___ __________________ ___ ___ ___ _______ ___ ______ _________ ___ ______ _____ ____ _____ _____ ___ __________ _______ ___ ___ ________ ___ _______ ______ __ ________ ________ _____ _______ ___ ______ _____ ___ ______________ _____________ ___ ____________ _______ __________ _______ ______ __ _________ ______ ___________________ _ _ ___ __________ ___ ______________ ________ __ ______ ___ ___ _________ _________ _______ ______ _______ ____ _____ ___ ______ ______ ___ _____ __________ ___ _____ _________ _______ _____ ___ ___ __________

Die Einführung erfolgt vor dem Hintergrund eines Rekordhochs bei Ladendiebstählen im Vereinigten ___ ____________ ________ ___ ___ ___________ _____ ___________ ___ _________________ __ ___________ ____________ _____ ______ ____ ___ ____ ____ ___ _______ ______ _____ _ ______ ___ ________ __ __ _______ __________ ___ ________ _________________ __ _______ ___ _____________ _ ___ ___ _ ___________ _____ ___ ____ ___ __ _________ ___ _____ ___ ___ ____________ ____ ____ __________ _______ __ _____ ______ _____ ______ _____ ___ __________ _____ ____ _____ ___________ _____________________ ___ ____ ___ _______ ___ _____________________ ___ ___ ____ ____ ___ ___ _________ _________ _________ ________ _________ ____________ ______ ____ ___ _______ ________________ ___ _____________ _________