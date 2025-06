Um 1,6 % mehr Verurteilungen im Jahr 2024: Die Statistik durchleuchtet

Wien. Im Jahr 2024 wurden in Österreich 27.717 rechtskräftige Verurteilungen ausgesprochen und somit um 1,6 % mehr als im Jahr davor. Ein Trend der vergangenen Jahre setzt sich laut Statistik Austria fort.

„Ausgehend von dem Tiefstwert im Corona-Jahr 2020 sind die gerichtlichen Verurteilungen in Österreich 2024 das vierte Jahr in Folge leicht gestiegen. Trotz des neuerlichen Anstiegs lag die Zahl der Verurteilungen und der verurteilten Personen jedoch nach wie vor unter dem Niveau von 2019“, so Statistik Austria-Generaldirektor Thomas Burg in einer Aussendung.

Während die Verurteilungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 % zunahmen, stieg die Anzahl der Delikte laut Aussendung insgesamt um 3,6 %. Jeder Verurteilung lagen somit laut Statistik Austria durchschnittlich 1,66 Delikte (2023: 1,63) zugrunde.

Die Zahl der verurteilten Personen (25.445) stieg ebenfalls um 1,6 % – wie schon im Jahr davor entfielen somit auch 2024 auf jede verurteilte Person im Schnitt 1,09 Verurteilungen.

Am häufigsten waren im Jahr 2024, wie in den Vorjahren, Delikte gegen fremdes Vermögen (32,0 %), gegen Leib und Leben (18,5 %) sowie Suchtmitteldelikte (13,5 %), heißt es.

Bei einigen strafbaren Handlungen gab es laut Statistik Austria stärkere Zu- oder Abnahmen im Vergleich zu 2023: (versuchter) Mord stieg um 21,1 %, (schwerer) Raub um 23,8 %. Größere Rückgänge sind bei Verurteilungen nach dem Fremdenpolizeigesetz (−34,2 %; darunter größtenteils Schlepperei) sowie bei Verletzungen der Amtspflicht bzw. Korruption (−31,1 %) zu verzeichnen.

84,5 % der verurteilten Personen sind männlich

Unter den im Jahr 2024 verurteilten Personen waren 84,5 % männlich und 85,6 % zum Tatzeitpunkt über 20 Jahre alt. 8,4 % waren zwischen 18 und 20 Jahre alt (junge Erwachsene) und 6,1 % zwischen 14 und 17 Jahre alt (Jugendliche).

Der Anteil der Jugendlichen an sämtlichen Verurteilten stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an (2023: 5,5 %). Betrachtet man diesen Anteil seit 2012 (Beginn der Zeitreihe), so liegt er laut Statistik Austria ausgesprochen stabil bei um die 6 % (Ausgangswert 2012: 6,6 %).

Beim Anteil der jungen Erwachsenen war hingegen ein langsamer, kontinuierlicher Rückgang zu beobachten (von 13,1 % im Jahr 2012 auf 8,4 % 2024). Komplementär dazu stieg der Anteil der Erwachsenen (21 und älter) im selben Zeitraum von 80,3 % (2012) auf 85,6 % (2024) etwas an.

2024 lag die Wiederverurteilungsquote bei 30,9 %, das sind 0,9 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und der erste Anstieg seit 2018. Das bedeutet, dass knapp jeder dritte Verurteilte, der seit 2020 beobachtet wurde, in den darauffolgenden vier Jahren zumindest eine erneute rechtskräftige Verurteilung erhielt, so Statistik Austria.