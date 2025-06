Immo-Anwältin Magdalena Krasser ist jetzt Senior Associate bei DLA Piper

Wien. DLA Piper holt Magdalena Krasser (33) als Senior Associate in das Immobilienrechts-Team von Birgt Kraml.

Die internationale Wirtschaftskanzlei DLA Piper baut ihre Immobilienrechtspraxis am Standort Wien aus, so eine Aussendung: Seit Juni verstärkt Senior Associate Magdalena Krasser das Team unter der Leitung von DLA Piper Partnerin Birgt Kraml.

Die Laufbahn

Mag. Magdalena Krasser studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und sammelte Berufserfahrung in Kanzleien sowie bei der österreichischen Vertretung zur NATO in Brüssel. Vor Beginn ihrer Tätigkeit bei DLA Piper war sie mehrere Jahre bei einer Wiener Wirtschaftskanzlei tätig (KWR, Anm.d.Red.).

Magdalena Krasser bringe umfassende Expertise im Bereich Immobilien- und Baurecht mit. Zu ihren Beratungsschwerpunkten zählen Immobilientransaktionen, Bauverträge, Miet- und Pachtrecht, streitiges Immobilien- und Baurecht. Sie berät nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten in allen Bereichen des Immobilienwirtschaftsrechts. Magdalena Krasser ist seit Juli 2024 als Rechtsanwältin zugelassen.

Das Statement

„Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung verstärkt Magdalena Krasser unser Immobilienrechts-Team in Wien. Sie ist eine wertvolle Bereicherung für unsere breit aufgestellte Immobilienpraxis. Dank Magdalena können wir unsere Mandantinnen und Mandanten noch weitreichender im Immobilien- und Baurecht servicieren“, wird Birgit Kraml zitiert, Partnerin und Head of Real Estate bei DLA Piper in Österreich: „Mit dieser personellen Verstärkung setzen wir auch ein klares Zeichen für die konsequente Weiterentwicklung und den Ausbau unserer Real Estate-Praxis in Österreich.“