LexisNexis Österreich expandiert in den CEE-Raum, Schweiz und Liechtenstein

Fachverlage. LexisNexis Österreich dehnt seinen Wirkungskreis künftig auf den CEE-Raum, Schweiz und Liechtenstein aus. Wien übernimmt dabei teils vom internationalen Vertrieb.

LexisNexis Österreich verstärkt seine Marktpräsenz und dehnt seinen Wirkungskreis künftig auf den CEE-Raum, Schweiz und Liechtenstein aus, so eine Aussendung. Im Rahmen dieser strategischen Expansion werde man künftig auch Mittel- und Osteuropa (CEE) sowie Schweiz und Liechtenstein mit den hauseigenen Produkten und Dienstleistungen versorgen.

Der Ausbau

Die geografische Ausweitung sei ein Resultat des kontinuierlichen, erfolgreichen Wachstums von LexisNexis Österreich. Die Expansionspläne des Unternehmens sollen damit fortgesetzt und weiteren Märkten soll LexisNexis’ AI-Kompetenz zugänglich gemacht werden, heißt es.

Der CEE-Raum wurde bisher vom internationalen Vertrieb bzw. internationalen Team mit betreut, heißt es dazu auf Anfrage gegenüber Extrajournal.Net: Nun wurde LexisNexis Österreich mit der Aufgabe betraut, die Expansion in den CEE-Raum strategisch und zentral zu steuern.

Die Ziele

Mit dieser neuen Ausrichtung positioniere sich LexisNexis als kompetenter und innovativer Anbieter von Rechts- und Wirtschaftsinformationssystemen und Legal Tech Tools im gesamten CEE-Raum. Für Kund:innen ergeben sich durch diese Expansion eine Reihe von Vorteilen und Chancen, heißt es. So soll es Synergieeffekte durch Nutzung länderübergreifender Ressourcen und Expertise geben. Die AI-Kompetenz werde durch Ausrollen des internationalen LexisNexis-Produktportfolios sowie AI-Komponenten in der gesamten Region gestärkt (zuletzt hat LexisNexis Österreich hierzulande u.a. die KI-Tools Lexis+ AI sowie Create+ gelauncht).

Es werden weiters technologisch ausgereifte Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Märkte in Mittel- und Osteuropa zugeschnitten sind, verspricht LexisNexis Österreich. Und schließlich will man durch länderübergreifende Netzwerke nationale sowie internationale Partnerschaften optimieren und ausbauen.

„Starkes Zeichen für Wachstumsstrategie“

„Mit der geografischen Ausweitung in den CEE-Raum, Schweiz und Liechtenstein setzen wir ein starkes Zeichen für unsere Zukunfts- und Wachstumsstrategie und unterstreichen unser Engagement in dieser Region. Wir sind überzeugt, dass diese Expansion nicht nur unsere Marktpräsenz stärkt, sondern auch größeren Kundengruppen innovative und kompetente Lösungen bietet. Unsere globale Power in Sachen Künstliche Intelligenz wollen wir nun weiter ausrollen und noch mehr Kundennutzen stiften“, so Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich/CEE, Schweiz und Liechtenstein.

Die kommenden Monate stehen im Zeichen der Planung und Umsetzung weiterer strategischer Maßnahmen, heißt es. Dabei werde LexisNexis auch mit lokalen Partner:innen und Expert:innen zusammenarbeiten, um die Kundenbedürfnisse der unterschiedlichen Märkte besser zu verstehen und nachhaltige Strategien zu entwickeln.